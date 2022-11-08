推動2050淨零 環團籲2030減排40%加速氣候法修法

為落實2050年淨零碳排，多個環團今天呼籲台灣2030年減碳目標加嚴至四成，且「氣候變遷因應法」草案已於今年五月完成初審，立法院九月開議至今卻沒有進一步審議動作，應盡快於年底前通過修法，才能加速啟動碳費機制。

地球公民基金會顧問蔡中岳表示，肯定台灣宣布2050淨零排放，但全球在大方向後更展現決心，回頭調整減碳時程，負責任的政府應把2030年目標視為最要達成的方向，也讓社會、企業看到政府是玩真的，七大工業國已在討論要成立氣候俱樂部，找同樣對減碳有熱忱的國家加入，在中美抗衡的時代，無論顧環境、拚經濟甚至護國安，台灣勢必得加嚴2030年的減碳目標。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，六都總排放量占全台七成，均設定2030年較2005年減量30%以上的目標，台塑集團、中油與台泥總排放量占全台近四分之一，也提出較2005年減20%更為積極的2030目標，政府不應頑拒2030減量目標加嚴。

趙家緯表示，2030年再生能源占比若增至36%，便可履行國發會淨零排放路徑與策略所承諾的2030年台中、和平等亞臨界機組轉為備用，讓燃煤占比削減至10%以下，搭配汽機車電動化、煉油業減量及碳匯復育，台灣2030年目標加嚴至30%以上絕對可行，政府不應被虛胖的用電增長綁架，加速減量才可維繫台灣產業競爭力。

綠色公民行動聯盟研究員秦書淮表示，若今年氣候法無法修法通過，碳費期程將大幅延宕，未來也應成立碳費審議會等監管機制，參酌國際碳定價趨勢，檢視台灣各階段減碳成效，作為碳費費率及徵收對象調整的依據，此外為使碳費可應用在氣候變遷不同面向，財政部應擬定完整綠色稅制，明訂將碳費轉成碳稅的時程。

環團長期要求氣候法修法應納入「公民訴訟」條款，環境權保障基金會專職律師呂冠輝說，氣候公民訴訟條款無法入法，可能使政府無法提出有效的碳定價，導致台灣社會只能寄望行政與立法的政治角力，各國氣候訴訟發展至今，台灣聲稱要跟上國際承諾，但轉身回到國內立法草案時，卻處處打折，忽略氣候訴訟對政府與企業在氣候治理上的重要性。

環境權保障基金會研究員林彥廷重申民間六大訴求，包括拉高氣候治理層級、確立部會權責，短期碳費長期碳稅、設立管考機制並擴大用途，考量人權衝擊、以自然為本與社區調適策略為優先，氣候治理不遺落任何人、強化地方治理及資訊公開，公民參與氣候管制、訴訟條款並肩同行，核能非台灣減碳選項、再生能源推動大步向前。