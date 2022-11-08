第三度舉辦亞洲藥學會 黃金舜：讓台灣經驗被世界看見

藥師公會今赴馬來西亞簽署台灣主辦2023年亞洲藥學會的備忘錄。理事長黃金舜表示，亞洲藥學會（TheFederationofAsianPharmaceuticalAssociations）理事會全數同意通過，期盼能在藥事外交的平台上，讓「台灣經驗」被世界看見。

黃金舜今率團至馬來西亞吉隆坡，出席亞洲藥學會並理事會、會員大會上，報告台灣主辦2023年亞洲藥學會的細節，並獲得理事會全數同意通過，也與現任會長Dr.Yolanda Robles簽署備忘錄。

黃金舜說明，藥師公會現在有超過3萬名會員，是台灣最具代表性的藥事團體。在對抗Covid-19的傑出貢獻也成為國際的模範，在公共衛生的付出也獲得台灣民眾的讚賞。希望能將相關的經驗，與亞洲各國藥事團體交流。

2023將是台灣第三度舉辦亞洲藥學會。黃金舜表示，期盼能在藥事外交的平台上，讓「台灣經驗」能讓大家看見，除了推動藥事交流外，也推動台灣觀光，並強調台灣秋季氣候宜人、社區安全舒適、交通生活便捷、並與世界各國有免簽待遇，是所有觀光客的熱門選擇之一。

2023亞洲藥學會年會預計在10月24日至28日，於台北國際會議中心舉辦。藥師公會預計將接待超過800名國外藥師，國內預計也有1,500名藥師與藥學生與會，會議主題包含藥學教育、新藥與科技發展、工業藥學、醫院與臨床藥學、社區藥學等內容，全面呈現後疫情時代的藥學新興發展。

藥師公會指出，亞洲藥學會成立於1964年，是一個以藥事交流為主的非營利組織，成員共有24個國家藥事團體，為亞洲最大的藥事團體之一。亞洲藥學會長期致力於實施各種計劃，加強製藥系統以解決全球健康問題。期待2023年亞洲藥學會年會在台灣，與亞洲藥學會相互映襯，給世界更好的台灣。