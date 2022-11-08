男腰痛檢查腎腫3倍大 醫師提醒注意多囊腎

台中市張姓男子平時注重養生，近日卻因腰痛、血尿掛急診，檢查發現腎腫3倍大確診多囊腎，經治療後症狀緩解，醫師提醒，多囊腎有高機率須洗腎，有家族病史、相關症狀要注意。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，48歲張男到院時經檢查「腎絲球過濾率（腎功能分數）」只有50分，同時有高血壓、蛋白尿等症狀，經腎臟超音波檢查後，發現整顆腎臟已被8顆囊腫撐到約3倍大，確認是俗稱多囊腎的「自體顯性多囊性腎臟病」，幸經投藥後症狀已大幅緩解。

亞大醫院副院長、腎臟科主任周哲毅說明，多囊腎是顯性遺傳疾病，只要爸媽有1人得病，自己罹病機率就是50%，由於患者的腎臟會不停長出貌似水泡的「囊腫」，隨時可能會破裂造成感染，且這些不斷長大的囊腫也會持續損害腎臟功能，久而久之就會導致洗腎。

周哲毅指出，根據統計，多囊腎患者未來約有1/4至1/2機率須接受洗腎，但因疾病進展十分緩慢，即使在胎兒期即存在，約16至18歲時才會開始出現少量且小顆水泡，不過年輕人常無感覺錯過治療黃金時段，直到50至60歲左右，逐漸因腰痛、腹痛、血尿、多尿、頭痛、高血壓、腸胃不適等原因就醫確診。

周哲毅表示，目前健保已開始有條件給付治療多囊腎新藥，藉此抑制囊腫增長、減緩腎功能惡化速度，他強烈建議「1人得病，全家都要做超音波檢查」，若本身長期有腰痛、血尿問題，應盡快到醫院就診檢查。