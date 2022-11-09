舉辦南投青年座談 許淑華：以低碳永續為核心，數位創新做為解方
南投縣長候選人許淑華7日於中興新村舉辦「青你來聊聊」青年座談，邀請南投子弟「Wonder.Land 仙境」執行長張靖以及小鎮文創公司執行長何培鈞與談，透過「青創、創生」激盪思考力與行動力，建構故鄉永續發展藍圖，打造南投在地品牌與世界同步接軌。
何培鈞執行長以竹山鎮為基地，與亞洲各地連結成長。他說南投未來要在困境中找到機會發芽成長，政府不應一昧給予補助，因此他期待未來首長要有治理的格局，重視地方文化教育，發掘在地的資源，做有效的運用，透過「南投學」讓孩子認識自己家鄉，才能返鄉創造地方活力。
他強調要以全球視野在家鄉創造更大的價值，南投要透過科技服務、智慧治理讓地方文創走出新活路，引入數位工具整合資源，破除土地上的界限，讓南投不再是台灣的內地，反而是全台有志青年成為南投的數位縣民，一起為認同的土地貢獻心力。
張靖執行長是南投在地的孩子，在大學探索發現自己的人生位置，藉由「南投經驗、台北實現」，他認為在數位時代的網路行銷是重點，企業要找出自己的優點發揮。南投可以結合人文價值與當地軟硬體，找出獨特的獲利模式發揮，鼓勵青年以國際視野出發，讓台灣的品牌發光發亮，更是期許未來首長有包容心、願意傾聽青年意見，在創業路上給予協助。
許淑華表示，政府要作為年輕人的後盾，提供相應足夠的資源，未來藉由青年事務窗口簡化整合行政程序、青年創業基金提供年輕人創業資源。她說未來南投應以低碳永續為核心，數位創新做為解方。因此數位化是南投未來重要政策目標。她會結合數位系統工具，整合政府與民間資源，將模式深化並逐步串連南投創生聚落據點。同時，鼓勵其他縣市的相互參訪交流，多方多點擴大發展。此外，她更會利用『數位身分證』等數位資源，讓南投「客人」成為南投的「家人」，以眾人之力打造繁榮宜居南投。
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