10月通膨2.72% 雞蛋價格仍居高不下

通膨雖逐漸減緩，但蛋價仍壓不下來！主計總處8日公布我國10月CPI為2.72%，比上個月2.76%下降，但雞蛋漲幅來到39.99%，是46個月以來新高。主計總處專委曹志弘表示，由於國際原物料價格仍在高點，加上新台幣貶值，造成輸入性通膨影響仍在，但在主要國家紛紛升息下，通膨壓力有比之前小。

雞蛋漲幅46個月新高

曹志弘說，10月消費者物價指數(CPI)年增率漲2.72%，生產者物價指數(PPI)年增率漲8.68%，躉售物價指數(WPI)年增率漲11.09%，CPI上漲是因外食費、肉類、蛋類、水產品、房租、家庭用品上漲所致。其中，雞蛋及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲39.99%及5.84%。

水產品、外食費、調理食品、蔬菜及乳類各漲 6.51%、6.40%、6.32%、3.74%及 3.74%所致，惟水果價格下跌3.77%；1-10月平均 CPI 較上年同期3.04%：其中商品類漲3.84%。

原物料加貶值

另外，行政院物價穩定小組關注的17項重要民生物資平均上漲6.9%（民國98年以來新高），其中除了雞蛋上漲39.99%（46個月新高）以外，沙拉油與調理油大漲15.46%（比9月下降）、麵包大漲8.76%、麵粉漲7.33%。曹志弘提到，因為國際原物料價格仍高，且台幣近期貶值影響，因此還是有一定程度的輸入性通膨。

但他也補充說，隨著各國開始陸續升息，各地景氣逐漸降溫下，通膨的狀況有開始減緩。與其他國家相比，111年9月我國漲2.76%，歐元區漲9.9%，美國漲8.2%，新加坡漲7.5%，南韓漲5.6%，香港漲4.4%，日本漲3.0%，中國大陸漲2.8%； 10月我國漲2.72%，歐元區漲10.7%，南韓漲5.7%。相較而言，我國漲幅算低的。

【更多精采內容，詳見 】