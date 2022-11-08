快訊

雙11海外「淘寶」要注意 這些產品恐產生43%特別關稅

美國期中選舉「股海指南」：兩黨政策的投資動向？

揭露陳時中摟人妻挨告 徐巧芯：剛好有新證據一併提供檢調

10月通膨2.72% 雞蛋價格仍居高不下

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

通膨雖逐漸減緩，但蛋價仍壓不下來！主計總處8日公布我國10月CPI為2.72%，比上個月2.76%下降，但雞蛋漲幅來到39.99%，是46個月以來新高。主計總處專委曹志弘表示，由於國際原物料價格仍在高點，加上新台幣貶值，造成輸入性通膨影響仍在，但在主要國家紛紛升息下，通膨壓力有比之前小。

雞蛋漲幅46個月新高

曹志弘說，10月消費者物價指數(CPI)年增率漲2.72%，生產者物價指數(PPI)年增率漲8.68%，躉售物價指數(WPI)年增率漲11.09%，CPI上漲是因外食費、肉類、蛋類、水產品、房租、家庭用品上漲所致。其中，雞蛋及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲39.99%及5.84%。

水產品、外食費、調理食品、蔬菜及乳類各漲 6.51%、6.40%、6.32%、3.74%及 3.74%所致，惟水果價格下跌3.77%；1-10月平均 CPI 較上年同期3.04%：其中商品類漲3.84%。

原物料加貶值

另外，行政院物價穩定小組關注的17項重要民生物資平均上漲6.9%（民國98年以來新高），其中除了雞蛋上漲39.99%（46個月新高）以外，沙拉油與調理油大漲15.46%（比9月下降）、麵包大漲8.76%、麵粉漲7.33%。曹志弘提到，因為國際原物料價格仍高，且台幣近期貶值影響，因此還是有一定程度的輸入性通膨。

但他也補充說，隨著各國開始陸續升息，各地景氣逐漸降溫下，通膨的狀況有開始減緩。與其他國家相比，111年9月我國漲2.76%，歐元區漲9.9%，美國漲8.2%，新加坡漲7.5%，南韓漲5.6%，香港漲4.4%，日本漲3.0%，中國大陸漲2.8%； 10月我國漲2.72%，歐元區漲10.7%，南韓漲5.7%。相較而言，我國漲幅算低的。

【更多精采內容，詳見

通膨 雞蛋 CPI

延伸閱讀

10月核心CPI年增2.96％飆14年新高 重要民生物資漲幅近7％

法人看美股 部分個股財報利空不跌、短線仍有反彈機會

麥卡錫可望出任眾院議長 不排除「彈劾拜登」

大陸經濟趨穩、貨幣寬鬆 陸股Q4漲升行情可期

相關新聞

14縣市敬老卡開放搭乘台鐵 王國材：最快明年7月可上線

有關各縣市發行的敬老卡開放搭乘台鐵，交通部長王國材今天表示，現在已經有14個縣市同意加入，僅剩下5個縣市還沒加入，交通部...

直播／千年一遇 月全食、紅月掩天王2天文奇景今晚登場

月全食、紅月掩天王2天文奇景今晚聯合登場。中央氣象局指出，今晚將發生月全食，台灣各地於日沒後東方天空可見月面漸缺、變紅到...

血月再現 賞月機率最高縣市曝 鄭明典：中部以北機率低

罕見的血月今晚將再現，預計傍晚17時至晚間21時月升將同時伴隨月全食發生，晚間19點至20點間，天王星將躲到全食階段的紅...

高雄長庚神治療 罕病蒙古男童終於有10根正常手指頭

蒙古5歲男童Ochir罹患罕見「亞伯氏症」，頭顱變形，手指、腳趾也併指黏合，今年8月他跨海到高雄長庚求醫，醫療團隊經歷2...

腰痛、高燒、血尿 退伍蛙人腎腫3倍大 原來是此病作怪

1名48歲男性是蛙人部隊退伍，十分注重養生，日前腹部明顯隆起，更因腰痛、高燒、血尿及血壓高看急診。腎臟超音波檢查發現，他...

神桌飛上天？冷氣出風口太過莊嚴安詳 網笑：吹起來想必格外涼爽

若房屋室內設計過度注重美觀，而忽略實用細節，可能容易造成使用上的困擾。有一名網友分享一張冷氣室內機出風口的照片，因該室內機出風口裝潢得太過於歐式莊嚴，讓人感覺像似「神桌飛上天」，網友則開玩笑地說「好安詳的冷氣，吹起來想必格外涼爽吧？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。