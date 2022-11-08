把握週末有暖晴 下週東北季風又帶雨

週末放晴又回溫，民眾應把握美好假期！氣象達人彭啟明表示，10日開始全台水氣減少，週末各地有望見到陽光，但14日又有東北風，北部恐又降雨；氣象預報員趙紘指出，本週氣溫大多都是「白天暖、晚上涼」的狀況，但中南部地區高溫恐達30度，低溫則下探20度，要注意日夜溫差。

把握週末的溫暖晴天

趙紘表示，9、10日東北風的環境持續，大臺北、東部及東南部地區有局部短暫雨，北海岸跟基隆地區須特別留意局部大雨的狀況。此外，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲或多雲到晴的天氣。

彭啟明也表示，西風南支的位置逐漸往南移動，對台灣天氣的影響也漸趨明顯，夾帶較多的中低層水氣雲層經過台灣上空，配合東北季風，迎風面地區9日將持續降雨。他說，中部、北部地區西側雲量偏多，也會有短暫陣雨機會；南部地區相對受影響程度就比較小，大致以多雲天氣為主。

他指出，預估10日整體水氣開始減少，大部分地區天氣好轉，只剩下東北風迎風面還有局部地形降雨機會。11日起到週末，各地天氣都較為穩定，包括已經連續陰雨很長一段時間的迎風面地區都可望有機會看到陽光。但14日又有新一波的東北季風，迎風面地區降雨的機會也會再度提高。

注意日夜溫差

至於溫度方面，趙紘表示，13日以前氣溫狀況都差不多，全台白天溫度都來到25度，其中中南部地區更可能出現30度的高溫，但夜晚低溫只有20到22度左右。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說，12、13日週末的東北季風將減弱，乾空氣籠罩，各地晴朗穩定、白天微熱，但夜間輻射冷卻強，氣溫偏低，民眾應注意日夜溫差大。

趙紘進一步補充說，14日開始，東北季風增強，全台氣溫預計都會下降，其中白天高溫下降幅度尤為明顯，恐下探23度，夜晚低溫也會下降1、2度。但民眾仍應持續注意氣象局的資料。

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