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薛瑞元曝健保部分負擔上路時程 健保署長李伯璋這樣說

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
李伯璋說，部分負擔政策一定要做，以利提升醫療品質。本報資料照片。記者蘇健忠／攝影
李伯璋說，部分負擔政策一定要做，以利提升醫療品質。本報資料照片。記者蘇健忠／攝影

民眾關注健保部分負擔新制何時上路，衛福部長薛瑞元8月受訪時曾表示，部分負擔新制今年一定會上路，年底疫情應會緩和，有機會在年底實施，但薛昨在立法院衛環委員會答詢說，沒有把握是否能在今年底實施，看起來有可能在今年底至明年初間。健保署長李伯璋今表示「尊重部長看法」，而部分負擔政策一定要做，期盼透過使用者付費概念，改變民眾就醫習慣，提升醫療品質。

原訂今年5月15日上路的健保部分負擔新制，受新冠疫情影響暫緩上路，薛瑞元說，目前還是要看疫情變化，現在疫情剛開始往下，至於整體經濟活動是否全面上揚，可能還需要一段時間，因此是否能在今年底前實施部分負擔新制，「目前我並沒有把握」，但看起來在今年底至明年初之間是有機會，新制上路後每年可為健保節省約100億元。

健保署長李伯璋說，立法委員及民眾關心部分負擔新制何時上路，凸顯這是相當重要的議題及政策，「這個政策一定要做」，部分負擔上路新制雖可為健保節省約100億元，其中基層診所約占10億元，醫院約占90億元，但重點是透過使用者付費概念，改變民眾就醫習慣，提升醫療品質。

「這對後續的醫療行為的影響及改變是很大的。」李伯璋說，健保部分負擔新制上路，讓民眾不把到醫院看病、檢驗檢查，當做是頻繁進出「醫院沙龍」的想法，如果民眾每年可以減少一次看病，健保更可節省378億點，可以照顧更多需要照顧的人。

李伯璋說，除推動部分負擔新制外，也鼓勵民眾經由健康存摺APP檢視自己的就醫紀錄等情形，希望經由健保管理策略把錢（健保資源）用在刀口上。

健保 疫情 李伯璋

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