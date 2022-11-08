直播／千年一遇 月全食、紅月掩天王2天文奇景今晚登場

月全食、紅月掩天王2天文奇景今晚聯合登場。中央氣象局指出，今晚將發生月全食，台灣各地於日沒後東方天空可見月面漸缺、變紅到復圓的過程，期間正巧出現紅月掩天王現象，天王星被紅色月面遮掩後再復出，2天文現象難得聯合演出。不過，因宜蘭、北海岸、大台北地區氣候不佳，北北基、宜蘭地區民眾恐怕只能在雲雨縫中找希望，最佳賞月地區為台南到新竹。氣象局也將從17點起直播。

氣象局說明，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。

全食階段，月面完全隱沒在地影內，此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。氣象局說，月食現象每年都有，本世紀(2001 至 2100 年)全球各地總計將發生228次月食，下次台灣能見的月全食將發生於2025年9月8日。

月掩行星現象跟日食類似，是月面將背景行星遮掩的天文現象，在地球上每年都會發生，因地理位置侷限性，僅部分地區能見，且有些是發生於白天而難以觀測。氣象局指出，台灣上次於夜間可見的月掩天王星發生於1999年11月15日，下一次則是2038年4月12日。

氣象局說，這次月掩天王星現象正巧發生於月食期間，相當罕見，氣象局推算1800年以來的資料，台灣於1930 年10月8日的月偏食亦正好發生月掩天王星，不過該次掩入及掩出點均不在地影本影區內，而是發生於半影區中，不能見天王星自月食的紅月後面進出，遠不如今天的月全食掩天王星稀有。

關於觀測月全食與月掩天王星的時間點，氣象局指出，月全食的過程預計自台灣時間8日16時1分起，由「半影食始」揭開序幕、17時9分「初虧」、18時16 分「食既」、18時59分「食甚」、19時42分「生光」、20時49 分「復圓」，最後在21時58分「半影食終」結束，共歷時5小時又57分鐘，其間可見1小時又26分鐘的全食紅月。

而在月全食食甚後的19時3至5分，可見天王星被紅色月面遮掩的現象，直至19時46至56分才從月面後復出，各地因所在位置不同，時間略有差異。氣象局表示，這次月掩天王星發生時，天王星正好在地影的本影區內，因此掩入及掩出的接觸點都在本影區內月食的紅月邊緣，精彩可期。

氣象局提醒，本次月全食發生時月亮位於東方低空，建議民眾選擇東方地平較無地物遮蔽的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳，尤其天王星的觀看，須利用天文望遠鏡放大才較容易看到。氣象局官網(https://www.cwb.gov.tw)也將於17 時起進行月全食網路直播。