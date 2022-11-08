55歲老菸槍喝這味「涼煙茶」治菸癮 現在計畫挑戰百岳
吸菸逾30年的55歲洪先生，每天至少要抽1包，結果咳嗽有痰、聲音沙啞，運動後呼吸急促且合併高血壓，X光顯示支氣管擴張並有慢性阻塞，心臟科醫師更警告血管硬化，不過他屢次戒菸失敗，後來接受中醫戒菸治療，每天泡1包涼煙茶喝，竟漸漸克制菸癮，現在計畫要挑戰百岳！
收治洪先生的高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧說，醫院研發的涼煙茶以魚腥草、桑葉、刺五加和甘草等4味護肺潤喉中藥材調配。其中魚腥草可清肺化痰、減少肺部慢性發炎。桑葉可清肝明目、潤肺止咳，甘草益氣補中、清熱、去痰、止咳，可改善肺部阻塞問題。刺五加能補肺氣、清痰潤喉，提升呼吸道免疫力。
涼煙茶除可降低菸癮，也能緩解因冬季空汙嚴重或新冠肺炎病毒感染後產生的喉嚨癢、咳嗽等問題，這種咳嗽通常痰少或無痰，但喉嚨常有異物感，多半會反覆咳嗽達好幾個月，依據中醫病理，是風熱侵肺餘毒未除的現象，飲用涼煙茶可疏散風邪餘熱、潤肺止咳，進一步提升肺部免疫力。
「一般戒菸期，常見煩躁不適感與菸癮復發慾望」，戴滋慧說，經醫院中醫門診計畫統計，約8成菸癮患者經喝涼煙茶可降低吸菸，這項計畫預計執行至112年，招募100名民眾參與戒菸，院方會提供3個月涼煙茶及後續追蹤。民眾可洽詢高雄市立聯合醫院中醫科07-555-2565轉2265。
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