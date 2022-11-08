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綠營拋北北基桃1200元交通月票 交部：樂觀其成

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
新北市長候選人林佳龍、台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應上午一起舉行記者會，發表北北基桃每月1200首都通交通月票共同政見。記者邱德祥／攝影
新北市長候選人林佳龍、台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應上午一起舉行記者會，發表北北基桃每月1200首都通交通月票共同政見。記者邱德祥／攝影

新北市長候選人林佳龍台北市長候選人陳時中桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應上午一起舉行記者會，發表北北基桃每月1200首都通交通月票共同政見。對此，交通部表示，北北基桃首都通可鼓勵公共運輸，並且符合2050淨零碳排目標，交通部樂觀其成。

北北基桃首都生活1000萬人口，每天通勤通學、商務觀光、就醫購物等移動人次約600萬人，城市間移動的人口至少300萬人，以此規模規畫綠色交通，是推動大首都圈區域治理的關鍵政策，新北市長候選人林佳龍、台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應上午聯合召開記者會，共同推出「首都通交通月票」，為落實行政院已宣示之國家2050淨零排放路徑，首都交通月票每月 1200元，首都圈公共運輸可暢通無阻。

交通部表示，北北基桃首都通可以鼓勵公共運輸，並且符合2050淨零碳排目標，交通部樂觀其成，將俟所提計畫內容，研究如何協助。

2022大選 新北市長 基隆市選舉 蔡適應 桃園市長 鄭運鵬 陳時中 台北市長 林佳龍

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