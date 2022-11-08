綠營拋北北基桃1200元交通月票 交部：樂觀其成

新北市長候選人林佳龍、台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應上午一起舉行記者會，發表北北基桃每月1200首都通交通月票共同政見。對此，交通部表示，北北基桃首都通可鼓勵公共運輸，並且符合2050淨零碳排目標，交通部樂觀其成。

北北基桃首都生活1000萬人口，每天通勤通學、商務觀光、就醫購物等移動人次約600萬人，城市間移動的人口至少300萬人，以此規模規畫綠色交通，是推動大首都圈區域治理的關鍵政策，新北市長候選人林佳龍、台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應上午聯合召開記者會，共同推出「首都通交通月票」，為落實行政院已宣示之國家2050淨零排放路徑，首都交通月票每月 1200元，首都圈公共運輸可暢通無阻。

交通部表示，北北基桃首都通可以鼓勵公共運輸，並且符合2050淨零碳排目標，交通部樂觀其成，將俟所提計畫內容，研究如何協助。