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高雄長庚神治療 罕病蒙古男童終於有10根正常手指頭

聯合報／ 記者陳弘逸王昭月／高雄即時報導
高雄長庚整形外科主任賴瑞斌（右）到蒙古義診時發現罹患罕病的男童Ochir，協助他來台就醫，重新面對新生活。記者王昭月／攝影
高雄長庚整形外科主任賴瑞斌（右）到蒙古義診時發現罹患罕病的男童Ochir，協助他來台就醫，重新面對新生活。記者王昭月／攝影

蒙古5歲男童Ochir罹患罕見「亞伯氏症」，頭顱變形，手指、腳趾也併指黏合，今年8月他跨海到高雄長庚求醫，醫療團隊經歷2次手術，成功分離他的指（趾）蹼，還原10根正常的手指頭，明天就可離台返回蒙古，臨時Ochir開心地秀出雙手，流露滿足的笑容。

高雄長庚醫院發揮國際人道醫療援助精神，由長庚社福基金補助Ochir八成竹醫療費用，另20%醫療及生活、交通等費用則由羅慧夫顱顏基金會協助。

高雄長庚醫院整形外科主任賴瑞斌2019年9月前往蒙古國義診時，發現罹患伯氏症的Ochir，由於蒙古當地無法進一步做腦部檢查，於是與羅慧夫顱顏基金會商議將他送來台灣治療，不料碰上新冠肺炎大爆發，阻礙Ochir求醫之路，至今年台灣邊境逐步解封，才重新安排治療。

Ochir今年8月中旬在父母陪同下扺達高雄長庚，醫院整合神經外科、兒童神經科、牙科及復健科全力診治。第一次手術由醫師江原正率2名主治醫師等醫護，幫Ochir分離雙手虎口，第3指蹼及右腳第1趾蹼。10月上第2次手術再分離雙手第2、第4指蹼及左腳第1趾蹼。

賴瑞斌說，Ochir四肢手指、腳趾全部黏合一起，且手背鼓起、掌面凹陷，指甲也全部黏合，是亞伯氏症中手部先天異最嚴重的一型，必須分切開來，小朋友才能使用他的手腳。2次手術需要共20片的大量皮膚移植，且最大的挑戰是在極短時間內，完成一般需花1年時間完成的治療。

賴瑞斌說，一般這個個案最好在6個月大到1歲就應該動手術，Ochir已經5歲按理算是晚了，不過治療過程很順利，預計2年後再替他做頭顱及上顎後縮的手術。

Ochir的爸爸說，他們起初並不了解Ochir罹患何種病症，在蒙古就醫後才了解，這次孩子能到台灣治療，且兩次手術都非常成功，超乎他們的預期，他也感受到台灣給予他們一家的溫暖。

高雄長庚醫院發揮國際人道醫療援助精神，讓罹患罕病的蒙古男童恢復10根正常的手指頭。記者王昭月／攝影
高雄長庚醫院發揮國際人道醫療援助精神，讓罹患罕病的蒙古男童恢復10根正常的手指頭。記者王昭月／攝影
歷經兩次手術，蒙古男童Ochir原本都黏在一起的手指，已經分開恢復正常。記者王昭月／攝影
歷經兩次手術，蒙古男童Ochir原本都黏在一起的手指，已經分開恢復正常。記者王昭月／攝影

手術 蒙古 長庚 罕見疾病

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