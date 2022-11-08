獎勵領取不完整淪免洗餐具 呼吸治療師等團體提三訴求

呼吸治療師自救小組、台大醫院工會、北市聯醫工會、國軍高雄總醫院左營分院企業工會及台灣醫療工會聯合會等團體今共同舉行記者會指出，呼吸治療師們依法請領的確診重症患者照顧獎勵卻無法完整領取，且資訊不透明，質問為何政府將防疫功臣當「免洗餐具」。衛福部表示，截至今年11月8日於呼吸治療師方面已，核發180家醫院重症患者照護獎勵費用計5.42億元，相關團體如有意見可透過諮詢專線或文件提送等方式，向衛福部提出津貼及獎勵費用發放建議，將視建議滾動調整發放方法，必要時再召開會議進行討論。

呼吸治療師自救小組及各醫院等工會團體提出三項訴求：1. 衛福部發放金額與臨床照顧狀況明顯有落差，須向基層完整解釋說明； 2. 政府應建立申訴機制及窗口，將合乎獎勵條件的清冊提供呼吸治療師確認有無短發，包括各級醫院和呼吸照護病房；3. 現行獎勵發放爭議，為求符合基層利益，須召開會議邀請工會參與研議正確作法。

北市聯醫工會呼吸治療師胡展綸說，呼吸治療師重要職責是協助醫師插管、調整呼吸器維持病患的生命，新冠疫情間，更操作「救命神器」(高流量鼻導管)救治很多確診病人，疾病改善後也是由呼吸治療師執行拔管和後續心肺復健，在呼吸衰竭病人的復原中扮演舉足輕重的角色，且過程都處在大量病毒暴露風險，但所有努力卻沒有得到政府重視。

國軍高雄總醫院左營分院企業工會代表劉惠雯說，政府雖承諾參與重症病人照護的呼吸治療師有獎勵制度，但疫情至今依然很多基層人員領不到，感受不到政府的美意，呼籲衛福部針對辛苦防疫的呼吸治療師給予確實的獎勵。

劉惠雯補充，近期各地基層呼吸治療師向衛福部長信箱多次反應問題，得到的回應卻是告訴各治療師「都有發錢，有問題請向醫院反應」，實際上則發現衛福部所用來計算津貼日數的緊急醫療管理系統，根本無法正確計算呼吸治療師所照顧的病人日數。另外，當病人尚須倚賴高通量鼻導管協助呼吸的時候，衛福部卻僅計算第一天的獎勵，第二天之後便被認為「無風險」而無獎勵，明顯忽略了呼吸治療師的辛苦付出與承擔的危險。

「政府目前津貼發放作業漏洞百出 ，算出的金額低到匪夷所思。」台大醫院企業工會呼吸治療師許銘修說，以台大醫院來說就曾對內公告「政府發放金額落差太大」導致無法發放，甚至有台北市知名醫學中心明明收治許多新冠重症患者，卻被衛福部認定能請領的獎勵金額為0，呼吸治療師如果認為數字不合理 ，也無從進行查證和申訴。再者，衛福部號稱每周更新津貼發放細節，實際上卻根本沒有更新資訊，「治療師根本被吃霸王餐卻又求助無門。」

衛福部表示，截至今年11月8日已核發491家醫院獎勵費用、醫事人員與相關人員津貼及補償共427.83億元。其中，呼吸治療師為核發180家醫院重症患者照護獎勵費用計5.42億元。

衛福部自109年7月起透過於24小時內完成通報的法定傳染病通報系統，以及緊急醫療管理系統通報收治於專責病房、專責加護病房，負壓隔離病房、普通隔離病房或加護病房的新冠肺炎疑似或確診病人資訊，比對各醫院使用呼吸器的健保核付資料，計算並核發獎勵費用。

衛福部指出，為使民眾瞭解津貼及獎勵費用撥款資訊，相關發放進度定期公告在官網的嚴重特殊傳染性肺炎專區，醫院或相關人員對津貼及獎勵費用發放落差有疑義時，可透過專區所列各項津貼及獎勵費用諮詢電話提出申訴。另為廣納各界意見，相關團體可透過諮詢專線或文件提送等方式，向衛福部提出津貼及獎勵費用發放建議，並視建議滾動調整發放方法，必要時再召開會議進行討論。