快訊

打臉自己？ 才說要保護專家又公布 莊人祥曝「原因」

直播／較上周降27.2％！今本土+24935例、境外+39 病歿15例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我國成人「5成腰圍過大」 國健署：減肥不能只看BMI

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
測量腰圍皮尺應放置在骨盆上緣至肋骨下緣的中線。圖／國健署提供
測量腰圍皮尺應放置在骨盆上緣至肋骨下緣的中線。圖／國健署提供

根據2017至2020年國民營養健康調查指出，我國19歲以上民眾「超過5成」有腰圍過大的情況，且即使身體質量指數（BMI）正常，仍有近2成腰圍國大。國健署提醒，腰圍增加會提高罹患心血管疾病及糖尿病風險，呼籲民眾應定期量腰圍，並採取健康飲食原則及規律運動。

國健署表示，受到飲食西化、生活型態改變影響，國人「腰圍增加」成常見問題，然而較多民眾會注意體重控制，但容易忽略腰圍管理。根據研究指出，隨著腰圍增加，血壓、血糖、壞膽固醇也會增加，導致罹患心血管疾病、糖尿病的風險提升。

國健署長吳昭軍提醒，腰圍過大表示腹部肥胖、內臟脂肪多，內臟脂肪堆積過多會影響代謝，但BMI無法反應內臟脂肪的堆積程度，最簡單的方式就是「量腰圍」，成年男性腰圍大於90公分、女性大於80公分，就要小心內臟脂肪過多的問題。

吳昭軍呼籲，民眾平時應養成定期測量及紀錄腰圍的習慣，並透過少油、少鹽、少糖及高纖的健康飲食原則及每週150分鐘的規律運動，做好自身的腰圍管理，配合每年的89（8月9日）量腰日，財團法人千禧之愛健康基金會也會免費贈送量腰紙尺，提供民眾索取。

國健署提醒，腰圍在正常範圍者，建議配合每年的健檢至少量1次；若腰圍超標者，應配合體重控制，建議每週至少量測1次，並遵守以下4個步驟：

1.早晨空腹時，除去腰部覆蓋衣物，輕鬆站立，雙手自然下垂。

2.將皮尺繞過腰部，調整高度使其能通過腹部中線（骨盆上緣至肋骨下緣的中線）。

3.注意皮尺與地面保持平行，並緊貼、不擠壓皮膚。

4.維持正常呼吸，在吐氣結束時，量取腰圍數值。

脂肪 國健署

延伸閱讀

狂節食、不吃零食減肥卻沒成效？4個減肥禁忌大公開　不吃澱粉也不會一直瘦

頭份衛生所開辦銀髮族健身俱樂部 上午熱鬧揭牌

女性停經多在45至52歲！3招改善熱潮紅、心悸、失眠...更年期身體不適

餐餐清粥小菜當心營養不良 營養師教用5食物取代降血糖又顧眼

相關新聞

血月、月掩天王星今晚登場 千年奇景錯過再等2322年

「血月」再現！中央氣象局指出，紅月亮預計自晚間18時16分現身，民眾可見將近1.5小時的全食紅月，19時至20時間又恰逢...

神桌飛上天？冷氣出風口太過莊嚴安詳 網笑：吹起來想必格外涼爽

若房屋室內設計過度注重美觀，而忽略實用細節，可能容易造成使用上的困擾。有一名網友分享一張冷氣室內機出風口的照片，因該室內機出風口裝潢得太過於歐式莊嚴，讓人感覺像似「神桌飛上天」，網友則開玩笑地說「好安詳的冷氣，吹起來想必格外涼爽吧？」

他吃完羊肉爐隔天竟「叫不醒」...醫提醒：冬天進補1類人不適合

隨著天氣轉涼，冬天的腳步也近了，許多民眾喜歡相約去吃羊肉爐或是薑母鴨進補，但不是每個人都適合，醫師也提醒，本身肝有問題的人更要特別注意。

國1滑坡 全台C級邊坡全面體檢

國道一號南下汐止段邊坡接連崩塌一周，昨天凌晨搶通主線，不過連接國道三號的集散道仍封閉，預定13日搶通；該路段邊坡屬C級穩...

血月再現 賞月機率最高縣市曝 鄭明典：中部以北機率低

罕見的血月今晚將再現，預計傍晚17時至晚間21時月升將同時伴隨月全食發生，晚間19點至20點間，天王星將躲到全食階段的紅...

台鐵「永保安康1111111」火車票開賣 男搶頭香要拿來求婚

台鐵配合三天後民國111年11月11日，今天推出日期打印「1111111」7個1連號的永康到保安站、「永保安康」區間車硬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。