旅遊業備戰...大型旅行社回歸 470員工停止實施無薪假

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施人數1萬5782人，較上期減少1433人。勞動部官員表示，隨著邊境管制逐漸開放，旅行社、運輸倉儲、住宿餐飲、遊覽車等皆走向復甦，本期旅行社最明顯，減少了500多人，其中有一具規模的大型旅行社就停止實施了470人。

據勞動部統計，本期減班休息計2482家事業單位，實施人數1萬5782人，較上期減少138家、減少1433人。實施人數最多的行業是支援服務業7365人，其次為製造業3970人、批發零售業1315人。其中，包含旅行社在內的支援服務業，本期減少了527人。

勞動部條平司司長黃維琛表示，隨著國境解封，支援服務業最明顯走向復甦，某一家全台都有據點、具規模的旅行社一口氣就減少470人，據了解，該家旅行社稱這次停止實施就不打算再協商減班休息，等於全面回到過往營運狀態。

除旅行社，也各有一家航空公司、地勤公司停止部分員工的減班休息，但還有部分員工實施中。黃維琛說，雖然國內外邊境解封，但受限航班機位尚未全面恢復，預估要接近年底，旅遊業的量能才會大開。

他另指出，批發零售業也有一家連鎖眼鏡公司停止實施約130人。據了解，該家連鎖眼鏡公司先前考量生意、還有防疫措施，對員工進行分流安排，現在防疫鬆綁，因此也不打算再實施減班休息。

至於近幾期減班休息人數緩增的製造業，本期則略減179人。黃維琛說，主要都還是集中在工具機、汽機車零組件相關產業，不同廠商進進出出，但都不是規模很大的廠商，還需再進一步觀察是個別廠商狀況，還是整體製造業環境問題。