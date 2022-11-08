去了了！高雄美濃區小番茄「瘋欉」 產量創5年新低

高雄美濃區種植逾200公頃小番茄，冬今年疑受氣候暖化影響，近半數到遭到銀葉粉蝨病蟲害危害，俗稱「瘋欉 」，農友心血「去了了」，立委林岱樺、邱議瑩今明兩天都前往關切，農友希望能納入天災救助，助大家度難關。

每年11月到隔年4月是美濃小番茄產季，以玉女小番茄及橙蜜香番茄為主，其中風味絕佳的橙蜜香近年大發利市，躍為伴手禮首選，為農友帶來豐厚收益，但今年因受天候影響，銀葉粉蝨肆虐，最近採收時又碰到下雨，裂果嚴重，產量估約減少一半。

小番茄是高雄美濃區秋冬重要的經濟作物，近年因為市場反應不惡，吸引不少青年子弟返鄉務農，但今年卻發生「瘋欉」現象，農會初估受損面積達4成以上，嚴重的必須整株拔除。農友嘆說，今年產量應該會減少一半以上。

美濃區公所表示，美濃小番茄年產量約500萬公斤，年產值曾高達6億元，農會推估，今年產量可能創下5年來新低，量少價揚，今年價格肯定調漲。

番茄農今年損失慘重，但有農友向議員朱信強反映，爭取不到政府補助！更有人告狀，農糧署官員日前曾來會勘，竟都沒通知受災農戶！朱信強昨已發文給農糧署，要求再辦一次勘，他說，小番茄是受天候影響而引發瘋欉，政府應酌予補助。