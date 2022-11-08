2款東南亞零食黃麴毒素超標 逾800公斤退運銷毀

食藥署今天公布最新邊境查驗違規名單，有2款東南亞零食黃麴毒素超標，為從菲律賓進口到台灣的玉米餅乾（起司風味）、越南一款花生糖，逾800公斤問題產品須全數退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗違規名單，共有6款產品遭退運銷毀。

其中，越南出口「THANH LANTHANH LAN花生糖（THANH LAN CANDY）」檢出黃麴毒素含量不符規定。

菲律賓出口「CHEEZ ZUMCheez Zum 玉米餅乾（起司風味）（PCC2128 CHEEZE ZUM CORN PUFFEDSNACKS CHEDDAR CHEESE FLAVOR）」檢出黃麴毒素含量不符規定。

問題花生糖有575公斤、問題玉米餅乾有262.24公斤，皆須全數退運或銷毀。食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體訪問時表示，不確定產品被驗出黃麴毒素問題環節為何，推測可能原料採收到製成中發生，將要求廠商加強管控，避免類似情況發生。

另外，自印度進口到台灣的「小茴香子（CUMINSEED）」檢出農藥殘留含量不符規定，問題小茴香子總共達3000公斤，全數須退運或銷毀。

印尼出口的「KARANG SARIKarang Sari花生調味醬（KARANG SARI PEANUT DRESSING PECEL NON-SPICY）」檢出防腐劑含量不符規定，產品成分含苯甲酸鈉且屬固體塊狀調味醬食品未顯著標示調理使用方式，20公斤退運或銷毀。

中國大陸出口「ENDLESS沙棘籽油（Seabuckthornseed oil）」檢出苯（a）駢芘3.6 μg/kg，60公斤不符合商品依規定退運或銷毀。同樣是中國大陸出口的「孜然粉（CUMIN GROUND）」檢出殘留農藥三賽唑0.08ppm，含量不符規定，共4443公斤退運或銷毀。