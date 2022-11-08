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奈格共伴效應彰化沿海疑吹焚風 農損恐求償無門

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉部分地區二期稻作疑似遭焚風吹襲，稻穗乾癟焦黃。圖／洪鈿豐提供
彰化縣芳苑鄉部分地區二期稻作疑似遭焚風吹襲，稻穗乾癟焦黃。圖／洪鈿豐提供

彰化縣芳苑鄉稻田和花生田受到奈格颱風與東北季風共伴效應，不是大雨成災，而是類似焚風吹乾二期稻作和花生葉，農民申請農業天然災害救助，縣政府和鄉公所會勘後認為確實屬於天然災害，但芳苑鄉稻田已收割約四成，花生也採收近尾聲，要達到災害救助要件恐怕不易。

農民洪鈿豐指出，這次奈格和東北季風會合，彰化雨勢不大卻忽然氣溫升高像夏天，農民以前沒見過東北季風和秋颱一起來造成花生乾葉、稻穗乾癟的情形，農民不知如何是好，有些自認倒楣，有些花生在前一波的東北季風和秋颱共伴效應中受損，已獲天然災害救助，導致這次奈格與東北季風的災害沒積極申報。

縣政府和鄉公所接到農民反映，到稻田與花生田勘災並拍照存證，目前浮出檯面的受損面積各不到兩公頃。今天縣政府農業處表示，救助辦法規定，當地農作物受損面積必須達到同一鄉鎮市的20%，而個別實際受損程度必須達到5%，舉例來講，如果芳苑鄉有1000公頃稻田，必須合計200公頃受損，受損稻田又必須達到5%損失。

農業處又表示，芳苑鄉二期稻作已收割近四成，上次風災雨災倖存的花生又快採收完畢，鄉公所可以幫忙加強宣導這次受損農民申報，若申報情況不理想，恐怕不容易達到農業天然災害救助要件門檻。

彰化縣芳苑鄉部分地區二期稻作疑似遭焚風吹襲，稻穗乾癟焦黃，農民相當憂心。圖／洪鈿豐提供
彰化縣芳苑鄉部分地區二期稻作疑似遭焚風吹襲，稻穗乾癟焦黃，農民相當憂心。圖／洪鈿豐提供
彰化縣芳苑鄉部分地區花生田疑似遭焚風吹襲，葉子乾枯。圖／洪鈿豐提供
彰化縣芳苑鄉部分地區花生田疑似遭焚風吹襲，葉子乾枯。圖／洪鈿豐提供
彰化縣芳苑鄉部分地區二期稻作疑似遭焚風吹襲，縣政府農業處、鄉公所的人員會勘。圖／洪鈿豐提供
彰化縣芳苑鄉部分地區二期稻作疑似遭焚風吹襲，縣政府農業處、鄉公所的人員會勘。圖／洪鈿豐提供

農民 東北季風

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