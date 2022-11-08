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血月再現 賞月機率最高縣市曝 鄭明典：中部以北機率低
罕見的血月今晚將再現，預計傍晚17時至晚間21時月升將同時伴隨月全食發生，晚間19點至20點間，天王星將躲到全食階段的紅月後方再跑出來。但中央氣象局局長鄭明典指出，中部以北地區今晚要看到月食機率降低。
鄭明典於臉書po出一張紅外線雲圖指綠色區塊在下雨，由西南往東北方向移動，這是東北季風上方的潮濕氣流。比對探空，這股潮濕氣流蠻高的，平均在5公里以上的高空。他說，這種天氣型態變化不會很快，意思是，中部以北晚上要能看到月食的機率降低了。
氣象局指出，今日傍晚至晚間月全食期間，迎風面宜蘭、北海岸、大台北地區仍是雲量多、容易有短暫雨的天氣，越往西半部賞月條件越佳。不過傍晚月亮初升時，有些山區的午後對流雲還沒消散，可能會暫時遮蔽東方視線，待時間越晚，賞月條件有機會越佳。
氣象局也公布各地賞月指數，賞月機會最高的是台南到新竹，觀月條件次佳的是高屏(越晚越佳)、金門、澎湖、台東，桃園、花蓮、馬祖雲量稍多須碰運氣，北北基、宜蘭則要在雲雨縫中找希望。
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