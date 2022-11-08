愈來愈多人遇到照顧長輩的問題。

1965到1980出生的X世代，現在正面臨「三明治」難題——同時照護子女與長輩的需要，常來得措手不及。可能是突發狀況造成不知如何照顧、找不到幫手，也可能有各種財務、補助及保險問題，甚至是面對照顧壓力或各項決定的心理調適困難。

身邊同齡好友，常打電話問我，有時是尋找支援、有時是尋求建議。部分狀況我可以協助，但多數時候也難靠幾通電話解決。

我不禁為了同樣身為X世代的我們擔憂，思考如何能更快面對及處理照顧問題。

新手照顧者，需要更多社會支持

幾乎沒有人是可以提早準備、或是拒絕成為照顧者的。

措手不及地成為家庭照顧者，絕對比突然獲知要當新手父母，來得困難許多。因為，這種角色轉變往往發生在一夕之間（如發生意外或中風等疾病導致的失能）；因此，成為新手照顧者，理應比擔任新手父母更需要社會支持，來面對及渡過照顧歷程。

一般而言，照顧者需要多種面向的支持。像是在照顧壓力下如何紓壓及調節情緒、需要喘息時的專業及政府資源管道、照顧時需要的知識與技巧、同為照顧者的互動交流、打氣安慰等。

這些需求除了靠親人跟政府幫忙，還能從哪裡尋求支持？

X世代依賴網路社群

根據商業發展研究院數創中心2021年民調，高達76.4％X世代民眾會利用社群平台獲取各種資訊。

X世代跟著網際網路一起成長，從Ｗeb 2.0開始，網路上就有各種蓬勃發展的社群：以同好興趣交流為主的「家族」、以買賣愛好收藏品為主的「拍賣」、以各種資訊知識交流為主的「知識平台」。選項眾多，也養成在網路上找尋資訊和資源的技能與習慣。

X世代照顧者困於家庭工作兩頭忙、又被各種照顧瑣事纏身，若能藉由一個被統整好的網路平台找尋資源及支援，應能減少部分身心負擔。

國外已有針對家庭照顧者設立的網站，像是caregiver.com與agingcare.com。這些網站裡有各式照顧資訊、資源（家庭護理及高齡住房等）及專欄文章，也有可供照顧者討論的互助式論壇，可以很好地引領和陪伴照顧者面對困難的生命議題。

國內雖有愈來愈多媒體經營高齡議題，也有一些高齡照護網站或粉絲專頁，但欠缺統整；有些東西深埋在臉書等社交軟體，難被搜尋；想查詢長照相關補助與政策時，還也有各種年代版本之差。缺乏一個讓照顧新手能快速上手的網站平台。

如何提供照顧者適時適切的照顧知識，並透過科技與網路傳遞各種資訊及資源，是我們該關心的重要議題。

我認為，這個世代需要一個照顧網路平台，運用社群及各類網路工具，串起照顧者及各種社會資源。期待能用線上取代線下、即時取代定時定點、多媒體內容取代單調沈悶的講解，發展出符合照顧者期待的服務。

「全文轉載自未來城市(父母中風，五、六年級一夕成「三明治照顧者」⋯⋯台灣需要網路高齡照顧社群｜康仕仲專欄)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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