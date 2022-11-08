陸出口不合格食品佔1/3 「孜然粉」再度上榜

食藥署今公布最新的邊境查驗不合格食品，共6項食品違規，其中2項為中國大陸出口，為「孜然粉」檢出農藥殺菌劑、「沙棘籽油」檢出苯(a)駢芘超標。不合格產品皆已全數退運、銷毀，並未流入台灣市面上。

食藥署公布的本周邊境查驗不合格名單共有6項，其中中國出口的食品最多，有2項，為「天崧企業有限公司」進口4,443公斤的「孜然粉(CUMIN GROUND)」，以及「苦行生化科技有限公司」進口60公斤的「ENDLESS沙棘籽油(Seabuckthorn seed oil)」。其餘則有印尼進口的花生醬、菲律賓的玉米餅乾、印度的小茴香子、越南的花生糖，分別被檢出農藥、防腐 劑或真菌毒素不合格。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，中國出口的孜然粉在邊境抽驗時，檢出殘留農藥三賽唑0.08ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條有關「農藥殘留容許量標準」規定，台灣僅准許該類殺菌劑用於米類，容許量3.0ppm，但其餘食品皆不得檢出。

另一項中國出口的沙棘籽油，市面上多見於保健食品上。陳慶裕表示，本次檢驗的是30公斤大桶裝的規格，廠商雖依照規定可用於食品或工業用途，但依照食品法規定，每公斤苯(a)駢芘限量為2.0 μg/kg，該批殘留來到3.6 μg/kg，因此全數60皆退運銷毀。

菲律賓出口的「CHEEZ ZUMCheez Zum 玉米餅乾(起司風味)(PCC2128 CHEEZE ZUM CORN PUFFED SNACKS CHEDDAR CHEESE FLAVOR)」也被檢出檢出黃麴毒素B1 12.3 µg/kg、黃麴毒素B2 0.9 µg/kg殘留皆超標。陳慶裕說明，穀類加工品的總黃麴毒素限量為4µg/kg、黃麴毒素B1限量為2µg/kg，該業者超標3倍，因此總重262.24公斤全數退運銷毀。