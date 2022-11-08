快訊

台積電將成下一個東芝？ 「2理由」美打壓日半導體的歷史不會發生在台

台灣職籃史上最強大內線！ T1雲豹和哈沃德完美結合

中共高層伴君如伴虎 習近平大權在握 更不會對台灣冒險

陸出口不合格食品佔1/3 「孜然粉」再度上榜

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
越南出口「THANH LANTHANH LAN花生糖(THANH LAN CANDY)」檢出真菌毒素含量不符規定。圖／食藥署提供
越南出口「THANH LANTHANH LAN花生糖(THANH LAN CANDY)」檢出真菌毒素含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新的邊境查驗不合格食品，共6項食品違規，其中2項為中國大陸出口，為「孜然粉」檢出農藥殺菌劑、「沙棘籽油」檢出苯(a)駢芘超標。不合格產品皆已全數退運、銷毀，並未流入台灣市面上。

食藥署公布的本周邊境查驗不合格名單共有6項，其中中國出口的食品最多，有2項，為「天崧企業有限公司」進口4,443公斤的「孜然粉(CUMIN GROUND)」，以及「苦行生化科技有限公司」進口60公斤的「ENDLESS沙棘籽油(Seabuckthorn seed oil)」。其餘則有印尼進口的花生醬、菲律賓的玉米餅乾、印度的小茴香子、越南的花生糖，分別被檢出農藥、防腐 劑或真菌毒素不合格。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，中國出口的孜然粉在邊境抽驗時，檢出殘留農藥三賽唑0.08ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條有關「農藥殘留容許量標準」規定，台灣僅准許該類殺菌劑用於米類，容許量3.0ppm，但其餘食品皆不得檢出。

另一項中國出口的沙棘籽油，市面上多見於保健食品上。陳慶裕表示，本次檢驗的是30公斤大桶裝的規格，廠商雖依照規定可用於食品或工業用途，但依照食品法規定，每公斤苯(a)駢芘限量為2.0 μg/kg，該批殘留來到3.6 μg/kg，因此全數60皆退運銷毀。

菲律賓出口的「CHEEZ ZUMCheez Zum 玉米餅乾(起司風味)(PCC2128 CHEEZE ZUM CORN PUFFED SNACKS CHEDDAR CHEESE FLAVOR)」也被檢出檢出黃麴毒素B1 12.3 µg/kg、黃麴毒素B2 0.9 µg/kg殘留皆超標。陳慶裕說明，穀類加工品的總黃麴毒素限量為4µg/kg、黃麴毒素B1限量為2µg/kg，該業者超標3倍，因此總重262.24公斤全數退運銷毀。

同時，越南出口的「THANH LANTHANH LAN花生糖(THANH LAN CANDY)」也因為黃麴毒素超標列入違規名單中，該業者雖是6個月內初犯，但兩年前已有違規紀錄，被列為加強查驗對象，此次又不合格，食藥署將針對該業者從越南進口的花生糖，提高到百分之百逐批查驗。

中國大陸出口「ENDLESS沙棘籽油(Seabuckthorn seed oil)」檢出含污染物質及毒素不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「ENDLESS沙棘籽油(Seabuckthorn seed oil)」檢出含污染物質及毒素不符規定。圖／食藥署提供
菲律賓出口「CHEEZ ZUMCheez Zum 玉米餅乾(起司風味)(PCC2128 CHEEZE ZUM CORN PUFFED SNACKS CHEDDAR CHEESE FLAVOR)」檢出真菌毒素含量不符規定。圖／食藥署提供
菲律賓出口「CHEEZ ZUMCheez Zum 玉米餅乾(起司風味)(PCC2128 CHEEZE ZUM CORN PUFFED SNACKS CHEDDAR CHEESE FLAVOR)」檢出真菌毒素含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「孜然粉(CUMIN GROUND)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「孜然粉(CUMIN GROUND)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

超標 食藥署 越南

延伸閱讀

痰止膠囊擴大回收 食藥署下令12月1日前回收41萬顆

食藥署竟成捉刀人 國民黨促公布審查紀錄

影／有委員在菜市場被指謫 王必勝：怕專家受霸凌不公布名單

專家名單多公布上網「EUA卻做不到」？專家：愈不給愈可疑

相關新聞

血月、月掩天王星今晚登場 千年奇景錯過再等2322年

「血月」再現！中央氣象局指出，紅月亮預計自晚間18時16分現身，民眾可見將近1.5小時的全食紅月，19時至20時間又恰逢...

神桌飛上天？冷氣出風口太過莊嚴安詳 網笑：吹起來想必格外涼爽

若房屋室內設計過度注重美觀，而忽略實用細節，可能容易造成使用上的困擾。有一名網友分享一張冷氣室內機出風口的照片，因該室內機出風口裝潢得太過於歐式莊嚴，讓人感覺像似「神桌飛上天」，網友則開玩笑地說「好安詳的冷氣，吹起來想必格外涼爽吧？」

他吃完羊肉爐隔天竟「叫不醒」...醫提醒：冬天進補1類人不適合

隨著天氣轉涼，冬天的腳步也近了，許多民眾喜歡相約去吃羊肉爐或是薑母鴨進補，但不是每個人都適合，醫師也提醒，本身肝有問題的人更要特別注意。

國1滑坡 全台C級邊坡全面體檢

國道一號南下汐止段邊坡接連崩塌一周，昨天凌晨搶通主線，不過連接國道三號的集散道仍封閉，預定13日搶通；該路段邊坡屬C級穩...

台鐵「永保安康1111111」火車票開賣 男搶頭香要拿來求婚

台鐵配合三天後民國111年11月11日，今天推出日期打印「1111111」7個1連號的永康到保安站、「永保安康」區間車硬...

推力突破 成大今射雙節火箭

科技部設在屏東牡丹鄉旭海的「短期科研探空火箭發射場」今年初啟用，繼7月陽明交大前瞻火箭研究中心團隊成功發射後，成功大學航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。