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農遊券基隆區漁會營業額暴增10倍 民眾搶買這兩種魚
農委會4日推出農遊券後，基隆區漁會人潮大增，4天來營業額暴增10倍，基隆區漁會總幹事陳文欽說，這次農遊券真的吸引很多人，光接電話就接到手軟，不斷要補貨，尤其石斑魚、白帶魚這兩種最為搶手，農遊券相當成功，希望過年前還有一波。
農委會4日起到至今年12月25日止，只要到指定農漁市場或合作農園購買特定農漁產品，消費滿600元並完成農遊券App發票登錄，即於11月11日起依登錄順序贈600元農遊券，限量9萬份，一推出消費市場反應熱烈。
民眾說，回饋600元等於只有半價，很划算，因此都來買。基隆區漁會這幾天人潮很多，都在搶買漁獲，加派很多人力因應，架上不時出現空的，馬上又得再補貨。
基隆區漁會總幹事陳文欽說，農遊券4日推出，周六日人潮最多，這次農遊券真的吸引很多人，尤其石斑魚、白帶魚這兩種民眾買最多，最為搶手，這次農遊券相當的成功，業績是平常的10倍。
陳文欽表示，漁貨補貨後沒多久就被掃光，又得重新補，目前貨源充足，門市加派4、5人處理，光接電話就要有專人，接電話接到手軟，今天也是很多人。
陳文欽指出，民眾來會買漁獲相關產品，很多人在詢問年底還有沒有一波，讓買不到的人可以再買一次。
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