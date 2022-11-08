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登高山不怕手機沒訊號 林管單位建置通訊點標示

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投林管處宣布與電信業者合作，完成西巒大山登山口及郡大山設置手機可通訊點標示，讓山友掌握沿途手機可通訊地點。圖／南投林管處提供
南投林管處宣布與電信業者合作，完成西巒大山登山口及郡大山設置手機可通訊點標示，讓山友掌握沿途手機可通訊地點。圖／南投林管處提供

玉山國家公園之後，南投林管處也宣布與台灣大哥大合作，完成西巒大山登山口及郡大山設置手機可通訊點標示，讓山友能掌握沿途手機可通訊地點，快樂登山平安回家。

南投林管處因應山林開放，西巒大山及郡大山登山客激增，因部分山區步道訊號涵蓋不佳，日前與台灣大哥大合作，為使國人登山健行時，能掌握沿途手機可通訊地點，於西巒大山登山口及郡大山登山路徑設置手機可通訊點標示牌，共計7 面，希望可以提供山友使用。

南投林管處強調，本標示為手機可通訊參考點，但通訊易受山區地形、氣候、電力供應等因素影響品質，部分山區訊號不佳，緊急求救請撥打112，不限業者，有訊號皆可通。

玉山國家公園指出，配合山林開放政策，今年3月也完成清查園區登山步道可通訊點，提升登山服務及救援效率，最新清查成果共增加69處，繼先前與遠傳電信公司合作後，再與中華電信、台灣大哥大公司攜手，目前查測出可通訊點總計167處，相關坐標資料公告玉管處官方網頁。

可通訊點除可「打卡」上傳美照，也希望山友留存手機通訊地點，建議登山者可先下載資料，並與留守人妥善約定登山計畫及聯繫方式，快樂登山平安回家。

南投林管處宣布與電信業者合作，完成西巒大山登山口及郡大山設置手機可通訊點標示，讓山友掌握沿途手機可通訊地點。圖／南投林管處提供
南投林管處宣布與電信業者合作，完成西巒大山登山口及郡大山設置手機可通訊點標示，讓山友掌握沿途手機可通訊地點。圖／南投林管處提供
南投林管處宣布與電信業者合作，完成西巒大山登山口及郡大山設置手機可通訊點標示，讓山友掌握沿途手機可通訊地點。圖／南投林管處提供
南投林管處宣布與電信業者合作，完成西巒大山登山口及郡大山設置手機可通訊點標示，讓山友掌握沿途手機可通訊地點。圖／南投林管處提供

玉山國家公園 南投 山友

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