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唐寶寶買炸物忘帶錢被飆罵 協會：仍相信社會有愛

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿。圖／聯合報系資料照
新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿。圖／聯合報系資料照

近日唐寶寶買40元炸物忘了帶錢被店家斥責，引發社會高度關注。唐氏症關愛者協會今發出聲明，心疼唐寶寶受到的驚嚇，但也無意撻伐事件店家，期盼社會大眾因此更認識唐寶寶的需要，更在他們需要協助的時候，成為支持他們的力量，讓街道處處充滿愛。

唐氏症關愛者協會表示，唐寶寶因為染色體異常造成心智功能的受限，認知理解能力有限、表達能力有限、當然更對突然變化的事情無法即時因應，近日發生上述事件，也讓唐寶寶與心智障礙者在社區中努力學習自立生活的困境受到關注。

協會表示，無論是否為唐氏症、心智障礙者，這個社會本來就屬於每一個人，我們一起共享社會的資源，也一起承擔社會的責任，也一起貢獻自身力量讓社會更美好，相信在多變的時代，每個人、每個家庭都有不同的辛苦，所以我們需要的是包容與接納彼此的不同。

協會指出，我們心疼唐寶寶受到的驚嚇，對父母來說，深知有困難孩子的成長路上，要一點一滴建立他們的自信心，引導他們融入社會、成為社會的一份子有多麽不容易，但我們也無意撻伐事件商家，我們期盼社會大眾認識唐寶寶，在他們需要時成為支持力量。

協會表示，協會30多年以來努力讓唐寶寶學習自立生活，自己穿衣、吃飯、搭大眾運輸工具、上街購物，希望大家願意試著理解，多一點點耐心、多一點包容及同理心，都可以是唐寶寶自立生活的力量，身為唐寶寶的爸爸媽媽始終相信，社會仍然充滿溫暖，社會仍然處處有愛。

唐寶寶 唐氏症

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