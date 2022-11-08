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男子解尿困難怕開刀 動脈栓塞解除危機

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師梁耕維說明「攝護腺動脈栓塞術」治療方式。圖／中山附醫提供
醫師梁耕維說明「攝護腺動脈栓塞術」治療方式。圖／中山附醫提供

台中市61歲男子五年前出現頻尿、排尿困難，就醫診斷為良性攝護腺肥大，吃藥獲控制，但近半年病況惡化，每次解尿需20分鐘以上，且夜尿頻繁，嚴重影響睡眠及生活品質，擔心傳統手術治療可能引發的併發症，患猶豫再三，後接受微創攝護腺動脈栓塞術治療，3個月後，排尿症狀幾乎消失，晚上睡得安穩，生活品質大幅改善。

中山醫學大學附設醫院醫學影像部醫師梁耕維說，攝護腺肥大藥物治療，後續引起副作用常讓病患難以忍受，致用藥不確實，效果不彰；手術可能引發的併發症，像是性功能障礙、逆行性射精、尿道與膀胱頸狹窄、尿失禁等，更是讓病患猶豫再三。

梁耕維指出，另一項選擇微創攝護腺動脈栓塞術，低侵入性、低副作用及治療效果佳等優點，受到世界各地許多病患的青睞，門診手術即可處理，病患僅需局部麻醉，不須住院，手術傷口只有針孔般大小，後續也較無傳統外科手術相關併發症，多數病患可於治療後一個月大幅改善排尿症狀，約六個月達穩定狀態。

梁耕維說明，這名病患經由手腕動脈，接受微創攝護腺動脈栓塞術治療，2周後，排尿症狀慢慢改善，三個月後，排尿症狀幾乎完全消失，晚上睡覺再也不會因尿意被吵醒；追蹤檢查顯示攝護腺體積縮小，尿流速也回到正常範圍，讓病患相當滿意。

梁耕維建議，民眾若有攝護腺肥大的困擾，應向專業、且對治療熟悉的醫師諮詢，得以了解最適合自己的治療方式，才是最好的策略。

手術 醫師 睡眠

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