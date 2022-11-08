快訊

台積電將成下一個東芝？ 「2理由」美打壓日半導體的歷史不會發生在台

台灣職籃史上最強大內線！ T1雲豹和哈沃德完美結合

中共高層伴君如伴虎 習近平大權在握 更不會對台灣冒險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肩膀痛好難受／注意日常幾個動作 肩傷不要來

采實文化／ 卡爾．克諾夫著、賴孟怡譯

【良好姿勢對預防肩膀受傷的效用】

長期肩痛要尋求醫師協助。圖／ingimage 提供
長期肩痛要尋求醫師協助。圖／ingimage 提供

人們大都知道姿勢不良會導致背痛，同時對肩膀的健康也會有不良的影響，像是圓肩、頸部如烏龜般前傾，對身體就會有很大的負面作用。經常游自由式的人，又不做拮抗肌群訓練與伸展胸肌的人，就容易出現這兩種姿勢。胸部靈活度不夠，會連帶影響肩部。這方面的專業人士已經了解，如果身體有地方發生錯位、過度使用或是受傷的情況，便會沿著動力鏈（kinetic chain）影響身體其他地方的力學。

圖左示範者坐姿正確時，耳朵、肩膀、臀部到足踝關節都是在同一條垂直線上。偏離中線時（圖中與圖右）就可能肩頸僵硬、腰痠背痛等。圖／采實文化 提供
圖左示範者坐姿正確時，耳朵、肩膀、臀部到足踝關節都是在同一條垂直線上。偏離中線時（圖中與圖右）就可能肩頸僵硬、腰痠背痛等。圖／采實文化 提供

我們可以從左側圖片中看到，示範者坐姿正確時，耳朵、肩膀、臀部到足踝關節都是在同一條垂直線上。偏離中線時身體就可能出現問題，例如肩頸僵硬、腰痠背痛等。很多人因為工作的關係，很難維持正確坐姿，像是辦公室的伏案工作、出差坐飛機時卡在狹窄的坐位上或是修理汽車等等。在這樣的情況下，就更應該注意自己的姿勢，每天要多次調整回正常的姿勢。

最簡單的方法是背靠著牆站立，腳後跟距離牆面在十五公分以內，臀部靠牆，試著讓上背部和後腦勺靠在牆上。若是剛開始很難做到，先讓臀部靠牆，再慢慢調整到讓頭也能靠牆。有些年長者因為長期姿勢不正確，可能永遠無法站直讓頭靠到牆上。建議大家就從今天開始，隨時注意自己的姿勢，不要落到來不及而無可補救的地步。勤加練習正確的姿勢，便能減少全身各部位發生問題。

【保護肩膀：適當與不適當的動作】

姿勢不良會導致背痛，也可能引起肩膀疼痛。圖／ingimage 提供
姿勢不良會導致背痛，也可能引起肩膀疼痛。圖／ingimage 提供

遵守以下這些動作規則，就能大幅的減少肩傷的情況發生。

● 適當的動作

• 將負擔的重量減輕或是分成幾個梯次進行。

• 抬舉重物時要靠近身體。

• 進行重複性的活動時，要經常休息。

• 睡覺時正躺，若是側躺，不要躺在受傷的那一邊，在手臂和身體之間墊一個枕頭。注意肩膀和身體要保持在一條線上。也可以把患側手臂放到枕頭上以保持放鬆。

• 將側背包改成腰包，或是掛在手肘的提包。若是不行的話，記得皮包肩帶要放在健康的那一側肩膀。

• 在做一些頻繁使用肩膀的活動時，像是掃地或是使用吸塵器，可以改成移動腳步以減少肩膀活動的次數，讓手臂盡可能的收在身體兩側，小步行走並保持後背挺直。

• 可利用一些便宜又好用的拿取工具，以減少肩膀的活動量，進而達到保護作用。

• 練習良好姿勢。

• 重新調整你的工作空間的佈置。

• 交換使用提公事包或是皮包的手臂。

• 留意頭部和上背部在工作或是日常活動時的姿勢與位置。

• 確保坐在辦公桌或是工作區域時，不會讓手臂承受太大的負擔。

● 不適當的動作

• 不要彎腰駝背和圓肩。

• 不要長時間進行讓手臂舉過頭的工作。

• 不要拿舉過重的物品。

• 手臂向兩側打開時，不要讓手超出你的視線範圍。

• 拿東西時，不要讓手向前或是向後伸得太遠。

• 不要工作超過十五、二十分鐘都沒有休息。

• 不要側躺在受傷的那一側肩膀。

• 患側肩膀不要背皮包或是重物。

• 看書或是看電視時，不要用患側手臂作支撐。

• 患側手臂不要靠在車門、車窗上。

• 肩膀不要背背包或是皮包。

• 在不常參與的運動中，不要過度活動，先做好練習、熟悉後再進行。

備註：本文為作者個人分享，若有實際症狀與疾病問題需洽專科醫生與醫院諮詢。

【以上摘文節錄自 書名：《給肩痛者的全方位修復指南》、作者：卡爾．克諾夫、譯者： 賴孟怡、圖文：采實文化出版社 提供】

書名：《給肩痛者的全方位修復指南》、作者：卡爾．克諾夫、譯者： 賴孟怡、圖文：采實文化出版社 提供
書名：《給肩痛者的全方位修復指南》、作者：卡爾．克諾夫、譯者： 賴孟怡、圖文：采實文化出版社 提供

背痛

延伸閱讀

8歲男孩遭眼鏡蛇纏繞狠咬！他以牙還牙「反咬兩口」竟把蛇咬死了

阿北到遊樂園慶生和「183公分鱷魚模型」自拍 牠被惹怒狠咬拖下水教訓

梨泰院推擠紀錄見英雄！藍衣男「強中手」Hold住實況主再救人

蟒蛇出缸突反噬主人「狠咬絞勒手臂」 鮮血狂滴驚悚片800萬網友看傻

相關新聞

血月、月掩天王星今晚登場 千年奇景錯過再等2322年

「血月」再現！中央氣象局指出，紅月亮預計自晚間18時16分現身，民眾可見將近1.5小時的全食紅月，19時至20時間又恰逢...

神桌飛上天？冷氣出風口太過莊嚴安詳 網笑：吹起來想必格外涼爽

若房屋室內設計過度注重美觀，而忽略實用細節，可能容易造成使用上的困擾。有一名網友分享一張冷氣室內機出風口的照片，因該室內機出風口裝潢得太過於歐式莊嚴，讓人感覺像似「神桌飛上天」，網友則開玩笑地說「好安詳的冷氣，吹起來想必格外涼爽吧？」

他吃完羊肉爐隔天竟「叫不醒」...醫提醒：冬天進補1類人不適合

隨著天氣轉涼，冬天的腳步也近了，許多民眾喜歡相約去吃羊肉爐或是薑母鴨進補，但不是每個人都適合，醫師也提醒，本身肝有問題的人更要特別注意。

國1滑坡 全台C級邊坡全面體檢

國道一號南下汐止段邊坡接連崩塌一周，昨天凌晨搶通主線，不過連接國道三號的集散道仍封閉，預定13日搶通；該路段邊坡屬C級穩...

台鐵「永保安康1111111」火車票開賣 男搶頭香要拿來求婚

台鐵配合三天後民國111年11月11日，今天推出日期打印「1111111」7個1連號的永康到保安站、「永保安康」區間車硬...

推力突破 成大今射雙節火箭

科技部設在屏東牡丹鄉旭海的「短期科研探空火箭發射場」今年初啟用，繼7月陽明交大前瞻火箭研究中心團隊成功發射後，成功大學航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。