復興竹產業落實淨零碳排 農委會：把技術找回來

農委會林務局近年推動新興竹產業發展計畫，盼重新串聯竹材從生產、加工、研發應用到銷售的整體產業鏈，農委會副主委黃金城今天表示，竹產業有利於淨零碳排、循環再利用，台灣未來要復興竹產業，除了把技術重新找回來以外，也要降低前端集材成本，推動省工、機械化措施。

為促進產業鏈活化與竹林永續經營，林務局今天舉行「新興竹產業發展願景論壇」，邀集原民會、交通部、經濟部、內政部、文化部等執行「新興竹產業發展綱要計畫」相關部會，分享竹產業發展規畫方向、政策資源或近期成果。

農委會副主委黃金城致詞表示，台灣有18萬公頃竹林，包括孟宗竹、桂竹、麻竹等，各有不同特性，以淨零碳排、碳匯、循環再利用角度來看，竹子每四年就必須更新循環一次，過去台灣竹子使用量很大，例如鷹架、工藝產品，但台灣近年減少開發竹林，有些技術已轉移到中國或東南亞國家，未來台灣復興竹產業，要把技術重新拾回來。

黃金城表示，台灣竹林很多都在坡地，砍伐會增加困難度，未來前端集材會是重點，人工成本不能太高，推動省工、機械化非常重要，希望未來集材時可以把成本降下來，因為成本如果降不下來，不容易讓建築界、工藝界回頭使用竹材開發，且產品可能會偏貴，發展空間較為有限。

林務局長林華慶表示，木竹同時兼具碳匯跟資源可再生優勢，透過技術可變成家具、建材，或是抗高溫、抗扭曲的複合性材料，台灣地理位置、氣候都是適合竹子生產的地方，但現在竹子比率愈來愈少，台灣雖有面積廣大的竹林，卻沒辦法順利化為可利用的竹材。

林華慶表示，竹材透過適當加工做成產品，也需要有消費者埋單，台灣過去較為忽略竹產業，消費者也認為竹材、竹製品不夠現代，但現在為了符合世界潮流的綠色生活態度，應該藉由竹製相關藝品、建築或其他產品，讓消費者對竹材有全新感覺，進一步願意購買支持。