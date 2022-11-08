神桌飛上天？冷氣出風口太過莊嚴安詳 網笑：吹起來想必格外涼爽

若房屋室內設計過度注重美觀，而忽略實用細節，可能容易造成使用上的困擾。有一名網友分享一張冷氣室內機出風口的照片，因該冷氣室內機出風口裝潢得太過於歐式莊嚴，讓人感覺像似「神桌飛上天」，網友則開玩笑地說「好安詳的冷氣，吹起來想必格外涼爽吧？」

日前有一名網友在臉書社團「奇葩裝潢分享中心」貼出一張照片，可見到該屋主將冷氣室內機的出風口裝潢的美侖美奐，卻未注意到室內機上方欠缺迴風空間，有可能造成耗電、吹不冷及壽命減短等問題，引發網友們的熱議。

該張照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「「禮儀社吧」、「神殿」、「相當安詳」、「好莊嚴，抱著尊敬的心開關冷氣」、「好莊嚴的冷氣，請小心使」、「神明桌剛剛好，沒錯上面放土地公剛剛好」、「有同感，神桌飛上天」、「神龕+冷氣罩二合一」、「我怎想起懸棺！哈哈」。

家裡有養喵喵的網友覺得「這個不可以給我家的貓看到，不然他一定會唸我為什麼別人都有」、「我覺得這個還行」、「尤其是家裡有養鳥或貓的就知道我在說什麼了」、「有貓跳台就給讚」、「我家貓一天到晚修理冷氣，看到都想裝了」。

以冷氣實用性的角度，網友指出它的隱憂「吹不冷阿，又耗電」、「連牆上的空間都充分利用，請問要怎麼洗濾網？」、「這算是完美的迴風短路示範教材」、「這個迴風的問題也是我在買房子後，自己要換冷氣時，師傅跟我反應的」、「先不說濾網，室內機上方沒有迴風空間，吹不冷，耗電，而且冷氣機壽命會減短。」

但也有網友覺得挺美的，「生活就是要有點儀式感！」、「不用開就覺得涼」。