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往診關懷三義長輩 慈濟醫院醫師鄭宜哲走入家宅關懷病苦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院中醫部中醫家庭暨社區醫學科主任鄭宜哲，提醒服用注意事項。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院中醫部中醫家庭暨社區醫學科主任鄭宜哲，提醒服用注意事項。圖／台中慈濟醫院提供

台中慈濟醫院中醫部中醫家庭暨社區醫學科主任鄭宜哲把握三義慈濟中醫醫院啟業前，走入社區，往診三義，用醫療專業關懷地方長輩健康，慈濟醫療團隊常「往診」，鄭宜哲主任說，「往診」就是居家醫療的原型，醫療人員跟著志工「走入居家，關懷病苦」。

鄭宜哲運用專長提供往診者多種簡易可用的復健做法，提升長輩肌力，例如受睡眠跟右側坐骨神經痛困擾的退休長輩，他給予耳穴安神並指導拉筋運動，改善下肢不適。

有中風病史的男性，因後遺症影響打擊自信心，始終不敢跨步走，鄭宜哲教對方善用復健科製作輔具，減少張力並訓練肌肉，順暢走出自己的路；一名下肢水腫踝部僵硬問題的長者，他傳授趾爪功，練習用腳趾抓報紙，改善水腫、增進本體感覺，輔助平衡減少跌倒的風險。

除了身體健康，心靈的陪伴也很重要，經多次重大手術的長者，瘦弱的手臂上可見長期洗腎留下的痕跡，鄭宜哲仔細看對方累積多年的就醫紀錄冊，交談下也發現長者雖然歷經身體病痛，但仍開朗面對人生。

鄭宜哲往診關懷另一位女性病人，檢視她長期服用的骨科跟神經內科藥物，提醒家人，減緩失智跟改善循環的藥應按時服用，改善痠痛的鬆弛劑如非必要就不必服用。

台中慈濟醫院中醫部中醫家庭暨社區醫學科主任鄭宜哲，向往診對象示範用腳掌夾紙，輔助平衡減少跌倒的風險。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院中醫部中醫家庭暨社區醫學科主任鄭宜哲，向往診對象示範用腳掌夾紙，輔助平衡減少跌倒的風險。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院中醫部中醫家庭暨社區醫學科主任鄭宜哲，指導中風者患側復健。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院中醫部中醫家庭暨社區醫學科主任鄭宜哲，指導中風者患側復健。圖／台中慈濟醫院提供

中醫 慈濟 復健

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