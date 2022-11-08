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台灣男人陰莖長度全球倒數第二 醫：不用自卑很夠用了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
茂盛醫院不孕科副院長陳忠義。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院不孕科副院長陳忠義。圖／茂盛醫院提供

英國針對86國男性陰莖調查發現，長度第1名是厄瓜多，平均長度為17.6公分，台灣則是倒數第2名，平均為10.8公分，比日本13.6、南韓13.1、中國13.01還低。男人陰莖短代表生殖能力拉警報嗎？茂盛醫院不孕科副院長陳忠義認為，陰莖短無關生殖能力，不用自卑陰莖不夠長，短小精悍也能兒孫滿堂、無損男性雄風。

陳忠義說，台灣男性陰莖的長度雖然只達厄瓜多的3/5，兩者長度差距頗大，實就很夠用了，陰莖大小與天生遺傳、荷爾蒙濃度有關係。就生殖角度來看陰莖的長度，則沒有一定的標準值，而且關鍵要看「勃起」的長度，而非「原始」的長度。功能正常、沒有勃起障礙，就不能因為陰莖長度偏短就視為異常。

陳忠義強調，性功能與生殖功能是兩件事，不能混為一談，「只要另一半得到滿足最重要，陰莖長度純屬視覺效果！」

陳忠義說明，英國有名年輕男子陰莖長達20多公分，卻到處求職碰避，只能穿特製內褲出門，還抱怨女生只看到他的「長」處，總遇不到真愛；一名墨西哥人擁有世界最長陰莖48公分，卻被判定是殘障。且陰莖過長易軟掉、勃起無法持久，有礙受孕。

陳忠義舉例，一名身高180多公分男子因不孕求助，其陰莖僅一指節長度，約2公分，經染色體篩檢確定為異常，才找到夫妻倆不孕的主因。從此例可發現，陰莖長度與身高也沒有相關性。他提醒家長，近年男童體型較為肥胖，導致陰莖看起來較為短小，但也不排除有其他因素所致。由於，陰莖發育約在16歲就完成，家長要盡早帶孩子就醫檢查，等到青春期才發現就為時已晚。

茂盛醫院執行長、醫師李俊逸提醒人夫，時常熬夜、抽菸、喝酒都有損男性雄風，根據統計，抽菸會讓陰莖長度縮短2公分，生活作息不正常、外食族、工作壓力大、身處高溫或汙染環境都有損精子的質與量，不可不慎。

陰莖 抽菸

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