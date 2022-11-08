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避免工人邊剝柚子邊流淚 農改場靠這招解決
文旦屬於節氣性的水果，一過中秋買氣就會下跌。農委會花蓮農改場研發加工設備，提升柚子附加價值，解決產銷問題，人工剝文旦費時費力且可能導致作業人員流淚，花蓮場開發系列機械，透過機械化生產相對提高作業效率50倍以上。
花蓮場表示，目前文旦加工商品種類不少，但市面上商品數量卻不多，主要原因是文旦的加工辛苦，處理果皮、柚肉過程大部分仰賴人工，而柚皮油容易刺激皮膚，文旦精油也容易噴出刺激眼睛，導致人員眼睛淚水止不住。
也因此，人工剝文旦對於業者來說，費時費力且效率低落，願意投入的業者並不多，產品市佔率低，能見度自然也低。而以機械化來取代人工作業，則可大幅改善現有困境。
為解決此困境，花蓮場研發引進並改良文旦加工設備，建置出「精油刮取機」、「文旦分切機」以及「柚肉分離機」，並將設備整合串聯成一貫化的機械加工程序，不僅可減低農民剝肉辛勞，也減少對人工的倚賴，大幅降低成本，事半而功倍。
花蓮場表示，此技術在精油刮取效率為200kg/hr，柚肉提取效率為500kg/hr，相對人力作業上，分別提升了10倍及50倍以上。今年3月取得「果皮精油刮取器新型專利」(M624839)，也完成文旦精油及果肉量產技術授權，在瑞穗鄉農會舉辦「文旦加工量產技術發表會」，也在農會進行精油與柚肉量產試驗。
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