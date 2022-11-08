台鐵「永保安康1111111」火車票開賣 男搶頭香要拿來求婚

台鐵配合三天後民國111年11月11日，今天推出日期打印「1111111」7個1連號的永康到保安站、「永保安康」區間車硬卡車票；昨晚就到車站的高雄李姓男子搶到頭香、買了上限20張說要向小15歲的女友求婚。

這張7個1連號的永保安康車票，台鐵預定印5萬張，每天賣1萬2500張到11日晚上11點半；連賣4天雖然遠不如當年「永保安康」電視廣告引發搶購車票留念的熱潮，但一早還是有200多民眾、收藏人士前往排隊。

第一個買的李姓男子要向女友求婚，他說，有個交往7年小15歲的秦姓女友，女友名字有個「依」字，和「1」同音，才想到用這招、買到車票後就要立刻求婚；也有68歲林姓婦人專程從宜蘭搭車南下，要買回去送給兒女驚喜。

車站人員今天凌晨3點將車票送進售票室，站前有排隊人龍150公尺，開賣時200多人排隊，除搶得頭香的高雄李姓男子打算用這「心中唯一」的車票向女友求婚。宜蘭的林姓媽媽說，兒女在美國、台灣任醫護人員，希望能給他們驚喜，也打算送給兒女的同事，買完還繼續排隊買第2輪。