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台北國際旅展4天吸19萬人次 旅遊航空業績逼近2019年疫前水準

中央社／ 台北7日電
為期4天的台北國際旅展今天落幕，展期累計逛展人數共19萬5366人次，較去年成長71.7%，刷卡累計金額突破上億元。圖／中央社
為期4天的台北國際旅展今天落幕，展期累計逛展人數共19萬5366人次，較去年成長71.7%，刷卡累計金額突破上億元。圖／中央社

為期4天的台北國際旅展今天落幕，展期累計逛展人數共19萬5366人次，較去年成長71.7%，刷卡累計金額突破上億元，多家旅行社、航空公司表示，業績已逼近2019年疫情前的水準。

台北國際旅展（ITF）從4日至7日在台北南港展覽館登場，今年以「永續」為主題，囊括71個國家地區，以及40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共約1200個攤位參展。

今天是台北國際旅展第4天，根據主辦單位統計，共有4萬399人次逛展，較去年第4天的1萬9132人次成長約111.2%；今年展期累計逛展人數共19萬5366人次，較去年逛展總人數11萬3799人次，成長率達71.7%。

台北國際旅展是台灣國境開放後第一檔國際旅展，今天訪台的友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）率領代表團參訪，與台灣觀光協會會長葉菊蘭共同逛展。葉菊蘭透過新聞稿表示，經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗，觀光產業迎來曙光，今年旅展意義格外重大。

交通部觀光局副局長林信任表示，這幾天持續收到業者報喜，顯示疫情已然過去，海外觀光的活動及接待國際旅客的各項措施及服務已正式啟動，明年一定有更多觀光客來到台灣，相信明年11月3日至6日在南港展覽館舉辦的台北國際旅展會更勝以往。

為期4天的台北國際旅展今天落幕，展期累計逛展人數共19萬5366人次，較去年成長71.7%，刷卡累計金額突破上億元。圖／中央社
為期4天的台北國際旅展今天落幕，展期累計逛展人數共19萬5366人次，較去年成長71.7%，刷卡累計金額突破上億元。圖／中央社

旅展 旅行社 交通部 觀光局

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