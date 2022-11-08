台東光祭落實在地藝術教育 帶孩子看藝術展覽有撇步

臺東縣政府主辦、東部首次的聲光藝術節「2022台東光祭」，結合知本溫泉與周邊自然環境，自開幕以來不斷湧入人潮，受到各界好評。縣府文化處進一步藉由「2022台東光祭」落實在地藝術教育，在最新潮流國內外當代裝置藝術作品齊聚知本的同時，10月29日以創意十足的「一起搗蛋學藝術」活動，引領當地學童走進藝術世界，讓藝術成為孩子的創造力。

一起搗蛋-小孩彩繪。 圖／臺東縣政府提供

一起搗蛋-小孩彩繪。 圖／臺東縣政府提供

縣政府與深耕在知本為國中、國小學童進行課後輔導的「孩子的書屋」（以下簡稱「書屋」）合作，邀請書屋的孩子們參加搗蛋日活動，一起聽樂團演唱、體驗臉部彩繪，度過了輕鬆開心的節日。特別的是《CANS亞洲藝術新聞》雜誌總編輯，也是年度最佳讀物《乃銘叔叔教你看裝置藝術》作者鄭乃銘，當日帶領一場專門為小朋友設計的裝置藝術導覽。

一起搗蛋-MAX美獸。 圖／臺東縣政府提供

鄭乃銘為孩子們點出「台東光祭」的幾個重要元素：「土地、海洋、樹木／森林、溫泉，以及你心中的希望與夢想」，在觀看藝術作品的同時，找出作品與這些元素以及自己生活的連結之處。參與活動的國中小學童們，起初羞澀安靜、覺得「藝術好無聊」，隨著引導開始講出自己的看法、對作品產生興趣。鄭乃銘說，有的孩子甚至提出大人都沒注意到的細節，真的很令人印象深刻。

一起搗蛋-鄭乃銘對孩子的書屋導覽。 圖／臺東縣政府提供

一起搗蛋-鄭乃銘對孩子的書屋導覽。 圖／臺東縣政府提供

帶領孩子們參加此次導覽的「孩子的書屋」公關組陳彥諦說，以往較少有這類的導覽活動，很感謝主辦單位在舉辦藝術展覽的同時，也用心關照到在地孩子的藝術教育。書屋除了陪伴孩子們的課後學習，各據點的老師們會依照自己的專長帶孩子參加音樂及運動類的課程，而藝術方面的專長正是目前書屋比較缺少的，此活動正好彌補了不足，希望日後能經常舉辦類似活動，讓藝術文化的種子慢慢累積到孩子的身上，讓每個孩子都能受到多元教育的啟發，有更好的發展。

縣府文化處表示，臺東縣近年連續受封天下雜誌民調「藝文王」，人均參與藝文活動全國數一數二，正是希望藝術能無差別地在臺東扎根，日後將有更多藝術教育活動，讓臺東孩子也能獲得豐富的藝術資源，為孩子的生活與未來發展帶來更多養分。

「台東光祭」知本展區持續展出至11月13日止，歡迎各界團體以「台東光祭」臉書預約導覽；作品介紹及交通指引詳見官方網址。

▼台東光祭在知本-展覽時間：2022/10/15-11/13 (30天)-點燈時間：17:30-22:00-展區地點：台東縣卑南鄉溫泉路376巷18號周邊-官網：https://www.Taitunglightfestival.com

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