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影／成大團隊8日發射雙節探空火箭 驗證空中脫節和點火關鍵技術
陽明交大前瞻火箭研究中心團隊7月成功發射火箭。成功大學航太系研發團隊，將在明天上午6時50分至8時間，發射已推進至第4代的雙節混合式燃料探空火箭，主要執行雙節火箭空中脫節和第2節火箭空中點火的關鍵技術驗證，並嘗試全程追蹤火箭高動態軌跡。
科技部設在屏東牡丹鄉旭海的「短期科研探空火箭發射場」今年初啟用，陽明交大與成大陸續進行火箭發射。
率領跨領域混合火箭團隊的成大航太系教授趙怡欽說，成大雙節式混合式燃料火箭走出實驗室，成功發射，證實成大在火箭的研究與技術發展突破重要關鍵，可實際用於火箭設計上；團隊從最初2009年的30斤級推力，一路做到1500公斤級推力，代表掌握推力放大的技術，今天主要實際驗證空中脫節和第2節火箭空中點火，高度和飛行時間並非重點。
他說，相較傳統的單節火箭，兩節式火箭的優點是第1節燃料耗盡時，氧化劑儲存及發動機本身就不再具備功能性，反而增加火箭的重量並降低後續的加速過程，脫節可以減輕火箭自身重量，比單一大型火箭獲得更高的速度與高度；但脫節技術也使得整個火箭的製造與操作變得更加複雜，高空中空氣稀薄、溫度也較低，再點火有一定技術需突破。
成大團隊明天發射的火箭全長6.23公尺、直徑34公分、重約270公斤，第1節1500公斤級推力，第2節300公斤，將以仰角方式發射，可抗10級風，預定8秒後在空中脫節，第2節點火再飛行約20公里，今天發射驗驗證成功後，明年將挑戰第1節3000公斤、第2級1500公斤級推力，高度可達80至100公里；更重要的意義是關鍵零組件與酬載儀器，從設計、技術與製造都出自國人，自主性百分之百。
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