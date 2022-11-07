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農遊券加碼限量9萬份 只剩1.3萬份要搶要快

中央社／ 台北7日電
農委會推「全民挺在地 農漁GO購購」。圖／農委會提供
農委會推「全民挺在地 農漁GO購購」。圖／農委會提供

農委會表示，4日起推出「挺在地，農漁GO購購！」農遊券加碼活動，免抽籤、不限次數，在指定場域消費滿600元就送等額券，限量9萬份，截至今天下午6時，只剩1萬3169份，要搶要快。

為促銷台灣農產，農委會水保局祭出最優惠農遊券加碼促銷活動，11月4日起至12月25日止，免抽籤、不限次數，在指定合作業者的場域消費滿新台幣600元，或是600元的倍數，於App上登錄就等額送出農遊券。

根據活動官網，截至今天下午6時為止，剩餘票券1萬3169份。

水保局表示，到昨天累積消費金額已逾3400多萬元，民眾相當精打細算，單筆消費金額多半落在1200元到1400元之間，不少都是1200元出頭，又以水產品較多，還有不少合作業者取消原本休假，搶進這一波。

農委會補充，這次農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼方案的指定購買品項，包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，共計12種農漁物產。活動訊息可上農遊券網站搜尋，或洽業者客服專線07-9700275及消費者客服專線07-9752215。

鳳梨釋迦 農委會 水保局

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