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影／千歲米 傳承嵩山百年梯田美景

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
部分的石砌田埂成了田間小徑，在梯田間曲折而行別具美感。記者黃義書／攝影
部分的石砌田埂成了田間小徑，在梯田間曲折而行別具美感。記者黃義書／攝影

嵩山百年梯田是全台唯一使用陽明山火山岩砌成的石砌梯田。百年前居民以陽明山的火山岩，用「三角鼎立法」堆砌成為田埂的邊坡石墻纍疊層層交錯，依地形蜿蜒走疊在山坡間，畫出錯落有致的美麗幾何圖案。部分的石砌田埂成了田間小徑，在梯田間曲折而行別具美感。

早年嵩山梯田曾是台灣重要的米倉之一，梯田面積達43餘公頃。農村人口老化、人口外流，導致梯田逐漸被棄耕。在2014年為傳承百年石砌的梯田，嵩山社區發展協會向新北市農業局的提出農村再生計畫而重生，成為新北市第七個完成農村再生的社區。社區協會開始對梯田石砌的田梗與坡坎進行修復，引水、蓄水梯田復耕，舉辦活動讓遊客下田育苗、插秧、挲草及手割稻、打榖等農事體驗。再結合環境復育、觀光導覽，與企業團體學校合作，行銷梯田美景。藉由梯田復耕，傳承早年耕作農村生活，也保護了石砌的梯田得以流傳。

耕種的農法上也不再使用「慣行農法」，推廣有機耕作復育生態的「友善農法」，也改善了生態環境，梯田裡生態重生，虎皮蛙、澤蛙、黃星鳳蝶、田螺及螢火蟲都回來了，也由此逐步推出農村的套裝體驗行程，來維繫百年梯田的美景。

休耕許久的梯田，透過此次再生計畫，復耕約10公頃，只種植一期稻作，每年約3~8月，隨著稻米的成長，梯田呈現不同的稻田風貌。米種則引進了日本越光米與黑米品種種植。其中黑米種植面積約5公頃，是目前主推的農產品。當年參與復耕稻米的12位農民的年齡，加起來逾千歲，所以種植出的稻米又稱「千歲米」。社區便以「千歲米」來行銷，為百年梯田注入永續的生機。

今年的祖孫節(8/20)當天，新北市社會局舉辦一場家庭志工「百年梯田『稻』此一遊」活動，有30位家庭志工前往石門嵩山社區發展協會，參訪百年梯田並在老農夫的教導下，下田體驗手割稻和傳統打榖機打榖的割稻活，了解稻米收割的過程。

值得一提在嵩山百年梯田半山腰附近的大岩石，曾經發生一起「尖山湖空難事件」。在日治時代 1937年11月26日，一架隸屬日本海軍鹿屋航空隊的「九六式轟炸機」前往中國作戰，在到達漢口上空時，因雲層密佈，視線不佳而折返，途經石門鄉尖山湖，不慎撞山墜毀，機上七位官士兵全部罹難。救難後，日人在失事地點種植了櫻花做為紀念。每年櫻化盛開時，在翠綠的山腰就清楚的粉紅色櫻花標示出位置來。據當地耆老表示，日人後代曾來參拜追思。

休耕許久的梯田，透過此次再生計畫，復耕約10公頃，只種植一期稻作，每年約3~8月，隨著稻米的成長，梯田呈現不同的稻田風貌。記者黃義書／攝影
休耕許久的梯田，透過此次再生計畫，復耕約10公頃，只種植一期稻作，每年約3~8月，隨著稻米的成長，梯田呈現不同的稻田風貌。記者黃義書／攝影
米種則引進了日本越光米與黑米品種種植。其中黑米種植面積約5公頃，是目前主推的農產品。
米種則引進了日本越光米與黑米品種種植。其中黑米種植面積約5公頃，是目前主推的農產品。
早年嵩山梯田曾是台灣重要的米倉之一，梯田面積達43餘公頃。農村人口老化、人口外流，導致梯田逐漸被棄耕，在2014年提出農村再生計畫而重生。記者黃義書／攝影
早年嵩山梯田曾是台灣重要的米倉之一，梯田面積達43餘公頃。農村人口老化、人口外流，導致梯田逐漸被棄耕，在2014年提出農村再生計畫而重生。記者黃義書／攝影
石砌成的田埂，蓄水種稻，疊層層交錯，隨著稻米的成長，梯田呈現不同的稻田風貌。記者黃義書／攝影
石砌成的田埂，蓄水種稻，疊層層交錯，隨著稻米的成長，梯田呈現不同的稻田風貌。記者黃義書／攝影
梯田的復耕，除了傳承早年耕作農村生活，也保護了石砌的梯田得以流傳。記者黃義書／攝影
梯田的復耕，除了傳承早年耕作農村生活，也保護了石砌的梯田得以流傳。記者黃義書／攝影
石砌成的田埂，蓄水成為水田依地形疊層層交錯，畫出錯落有致的美麗幾何圖案。記者黃義書／攝影
石砌成的田埂，蓄水成為水田依地形疊層層交錯，畫出錯落有致的美麗幾何圖案。記者黃義書／攝影
嵩山社區發展協會舉辦活動讓遊客下田育苗、插秧、挲草及手割稻、打榖等農事體驗。記者黃義書／攝影
嵩山社區發展協會舉辦活動讓遊客下田育苗、插秧、挲草及手割稻、打榖等農事體驗。記者黃義書／攝影
休耕許久的梯田，透過此次再生計畫，復耕約10公頃，引進了日本越光米與黑米品種種植。其中黑米種植面積約5公頃，是目前主推的農產品。記者黃義書／攝影
休耕許久的梯田，透過此次再生計畫，復耕約10公頃，引進了日本越光米與黑米品種種植。其中黑米種植面積約5公頃，是目前主推的農產品。記者黃義書／攝影
居民以陽明山的火山岩堆砌成為田埂，引水、蓄水耕種。記者黃義書／攝影
居民以陽明山的火山岩堆砌成為田埂，引水、蓄水耕種。記者黃義書／攝影
梯田依地形蜿蜒走疊在山坡間，畫出錯落有致的美麗幾何圖案。記者黃義書／攝影
梯田依地形蜿蜒走疊在山坡間，畫出錯落有致的美麗幾何圖案。記者黃義書／攝影

稻米 日本

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