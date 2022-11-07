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唐獎將在高雄科工館展覽2年 電子書述說得主故事

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
「唐獎榮耀・十週年展」有許多互動的展覽項目，其中「新冠肺炎mRNA疫苗動手做做看」最受歡迎。圖／唐獎教育基金會提供
「唐獎榮耀・十週年展」有許多互動的展覽項目，其中「新冠肺炎mRNA疫苗動手做做看」最受歡迎。圖／唐獎教育基金會提供

唐獎榮耀・十週年展」上周移師高雄科學工藝博物館，將續展兩年時間至11月4日為止，並同步推出籌畫兩年的電子書「勇往直前：唐獎第四屆得主的故事」，鼓勵民眾與年輕學子漫遊科學，探索未來。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，「唐獎榮耀・十週年展」策展概念為「唐獎四堂課」，輔以展示櫥窗、互動裝置、多媒體影音、圖像化資訊等寓教於樂的形式，將五屆33位唐獎得主在永續發展、生技醫藥、漢學、法治等四項領域，頂尖、深奧的學術成就，轉化成有趣又易於吸收的知識。

陳振川表示，展覽項目以互動裝置最受民眾青睞，例如「新冠肺炎mRNA疫苗動手做做看」、「法治傳奇殿堂」互動測驗，此外永續發展互動區的聯合國17項SDGs，可獲知全球永續發展最新進展。為了鼓勵年輕人認識唐獎得主，也出版電子書收錄珍古德等8位唐獎得主的個人成長故事、研究歷程、人生信念、專訪與珍貴照片。

此外，「唐獎典藏區」展示歷屆得主致贈對研究或其生命有意義的禮物，「唐獎十周年區」記錄歷屆唐獎周活動、國際交流、出版品與五屆唐獎得主的統計與分析等珍貴史料。

唐獎教育基金會說，即日起至11月30日止，凡看展按讚加分享與留言，即有機會獲得限額「唐獎環保提袋」一只及「勇往直前：唐獎第四屆得主的故事」電子書一本，活動細節可見唐獎官網或Facebook。

唐獎 電子書

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