首屆「環保職人」體驗工作坊 即起開放免費報名

到底有沒有文物損毀的完整錄影檔？針對故宮文物損壞事件，故宮院長吳密察7日向前往考察的立委們表示，將改善存放方式、工作流程等，以強化文物保存。立委則不滿表示，重點在檢討文物損壞的原因，更連環逼問是否有一鏡到底的錄影檔。故宮政風處主任在吳密察的授意下，才承諾提供。

2022-11-07 14:19