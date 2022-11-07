首屆「環保職人」體驗工作坊 即起開放免費報名
為提升青年環境保護意識，並瞭解環保職人日常工作任務，環保署首次辦理「111年環境保護職人體驗工作坊」，針對環境稽查、毒災防救、環境教育、環教公民科學家等四大項目，辦理8場次體驗活動，透過多元情境模擬、實習體驗及職人經驗訪談等模式，提升環保行動力，工作坊自即日起開放報名。
環保署表示，環境保護職人體驗工作坊融入空氣汙染防制、噪音防制、水污染防治、廢棄物管理、毒物及化學物質及環境教育等工作內涵；針對「環境稽查」、「毒災防救」、「環境教育」3項職人體驗，開放全國高中職以上學生報名。
環保署說，希望鼓勵學習環保職人專業職能及態度，藉由與環境保護職人帶領，一窺職人工作現場奧秘，讓學員在1天的體驗中拓展實務視野、探索自我、瞭解環保工作職業價值與內容，提升環保行動力與未來從業意願。
除了環境保護職人體驗外，環保署加碼辦理「環教公民科學家」課程，聚焦「水質」、「空氣品質」兩大主題；「空氣品質監測」開放全國高中職以上學員報名，「水質檢測」則開放全國民眾報名，可親子共學，鼓勵學員打開眼睛與耳朵，從生活周遭學習辨認環境公害。
環保署說，體驗工作坊於今年12月初至112年1月上旬陸續全台各地開辦，體驗課程全免費，可上活動網站（https://environmentalwork.com.tw/）查詢。
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