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薑母鴨、麻油雞NG！確診後冬令怎進補 中醫師揭最適宜組合
今天是立冬，國人有進補習慣，但感染了新冠肺疫後，雖然陰性了，但可以補嗎？中醫師陳勇利認為，因為病後仍處於陰虛狀態，熱補、溫補都尚不適宜，最好以較平緩的四神湯來改善脾胃，讓吸收變好，進而增加抵坑力，讓身體慢慢復元。
陳勇利說，因為感染新冠肺炎的病人，無論吃中、西藥，都太寒，因而傷了脾胃，門診常見患者有咳嗽、拉肚子和肌少症情形，身體變的虛弱。
此時，也許會有人想到是否該補一下，尤其到了立冬，各方邀約吃補之說也多。諸不知，外感要治療，必須清餘邪，應該「引邪外出」此時若熱補或溫補，反而會讓堵住了去路，讓邪得不到發散，而留在體內，反而不利於病情。
所謂的熱補，陳勇利說，就是吃了容易發熱的補品，像是薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等都算，另像是十全大補湯、八珍湯都算是溫補，對剛染疫恢復的病人，應該忌口。
此時，四神湯卻是一個可以改善脾胃和吸收的補方，若以豬肚替代排骨和豬肉，不但較好吸收，也符合中醫以形補形的概念。至於吃素的人，則可以黃豆、黑豆替代肉品。另若是感覺身體昏沈、大便黏，那是脾溼之症，可以在四神湯中加入薏仁，使四神變五神，有助除去溼氣。
陳勇利說，根據Frontiers in Nutrition期刊7月所發表的文獻顯示，新冠肺炎確診後罹患肌少症的機率約為48% 。以此推估，台灣可能有超過3百萬人產生肌少症。若在確診轉陰性後的三個月至半年裡，多食加了豬肚的四神湯，將有助於蛋白質的吸收，改善肌少症。
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