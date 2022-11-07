快訊

薑母鴨、麻油雞NG！確診後冬令怎進補 中醫師揭最適宜組合

陳時中牽人妻照延燒 游淑慧再爆：丈夫剛好醫療過失訴訟逆轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薑母鴨、麻油雞NG！確診後冬令怎進補 中醫師揭最適宜組合

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中醫師陳勇利認為，因為新冠肺炎病後仍處於陰虛狀態，熱補、溫補都尚不適宜，最好以較平緩的四神湯來改善脾胃。圖／聯合報系資料照
中醫師陳勇利認為，因為新冠肺炎病後仍處於陰虛狀態，熱補、溫補都尚不適宜，最好以較平緩的四神湯來改善脾胃。圖／聯合報系資料照

今天是立冬，國人有進補習慣，但感染了新冠肺疫後，雖然陰性了，但可以補嗎？中醫師陳勇利認為，因為病後仍處於陰虛狀態，熱補、溫補都尚不適宜，最好以較平緩的四神湯來改善脾胃，讓吸收變好，進而增加抵坑力，讓身體慢慢復元。

陳勇利說，因為感染新冠肺炎的病人，無論吃中、西藥，都太寒，因而傷了脾胃，門診常見患者有咳嗽、拉肚子和肌少症情形，身體變的虛弱。

此時，也許會有人想到是否該補一下，尤其到了立冬，各方邀約吃補之說也多。諸不知，外感要治療，必須清餘邪，應該「引邪外出」此時若熱補或溫補，反而會讓堵住了去路，讓邪得不到發散，而留在體內，反而不利於病情。

所謂的熱補，陳勇利說，就是吃了容易發熱的補品，像是薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等都算，另像是十全大補湯、八珍湯都算是溫補，對剛染疫恢復的病人，應該忌口。

此時，四神湯卻是一個可以改善脾胃和吸收的補方，若以豬肚替代排骨和豬肉，不但較好吸收，也符合中醫以形補形的概念。至於吃素的人，則可以黃豆、黑豆替代肉品。另若是感覺身體昏沈、大便黏，那是脾溼之症，可以在四神湯中加入薏仁，使四神變五神，有助除去溼氣。

陳勇利說，根據Frontiers in Nutrition期刊7月所發表的文獻顯示，新冠肺炎確診後罹患肌少症的機率約為48% 。以此推估，台灣可能有超過3百萬人產生肌少症。若在確診轉陰性後的三個月至半年裡，多食加了豬肚的四神湯，將有助於蛋白質的吸收，改善肌少症。

中醫師陳勇利認為，因為新冠肺炎病後仍處於陰虛狀態，熱補、溫補都尚不適宜，最好以較平緩的四神湯來改善脾胃。記者黃寅／攝影
中醫師陳勇利認為，因為新冠肺炎病後仍處於陰虛狀態，熱補、溫補都尚不適宜，最好以較平緩的四神湯來改善脾胃。記者黃寅／攝影

新冠肺炎 中醫 立冬 咳嗽

相關新聞

薑母鴨、麻油雞NG！確診後冬令怎進補 中醫師揭最適宜組合

今天是立冬，國人有進補習慣，但感染了新冠肺疫後，雖然陰性了，但可以補嗎？中醫師陳勇利認為，因為病後仍處於陰虛狀態，熱補、...

各地大舉開發供電恐有限 嘉義科學園區環評今初審未過

國科會規畫開發「南部科學園區嘉義園區」，今天環評初審，環評委員對空汙、放流水、廢棄物等多項議題都有疑義，且目前不少地方都...

唐獎將在高雄科工館展覽2年 電子書述說得主故事

「唐獎榮耀・十週年展」上周移師高雄科學工藝博物館，將續展兩年時間至11月4日為止，並同步推出籌畫兩年的電子書「勇往直前：...

高血壓未定期服藥 男子車禍昏迷才發現是腦中風

1名44歲男性，有喝酒與抽菸習慣，平日生活屬身體勞累型。雖有高血壓但不在意，沒有服藥與定期追蹤。日前上班途中突然發生車禍...

首屆「環保職人」體驗工作坊 即起開放免費報名

為提升青年環境保護意識，並瞭解環保職人日常工作任務，環保署首次辦理「111年環境保護職人體驗工作坊」，針對環境稽查、毒災...

藍委催文物毀損錄影檔 故宮：會提供

到底有沒有文物損毀的完整錄影檔？針對故宮文物損壞事件，故宮院長吳密察7日向前往考察的立委們表示，將改善存放方式、工作流程等，以強化文物保存。立委則不滿表示，重點在檢討文物損壞的原因，更連環逼問是否有一鏡到底的錄影檔。故宮政風處主任在吳密察的授意下，才承諾提供。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。