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戰備存糧！ 稻米庫存126萬公噸 農糧署：夠全台吃一年

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會今天舉行「極品‧品釀」農村美酒新品發表記者會。農糧署長胡忠一(中)。記者彭宣雅／攝影
農委會今天舉行「極品‧品釀」農村美酒新品發表記者會。農糧署長胡忠一(中)。記者彭宣雅／攝影

中國大陸20大後，不承諾放棄武力犯台，台海關係仍緊張，農委會今天表示，民眾平時要有戰備存糧觀念，可以防疫防災；目前備有庫存稻米126萬公噸，足夠全台吃一年；且已建置16處用油發電的大型碾米廠，兩周內可供應30萬公噸白米，足夠戰時使用。

農委會今天舉行「極品‧品釀」農村美酒新品發表記者會。胡忠一說，稻米以外，台灣蔬果一整年都夠用，糧食自給率超過9成，6到10月汛期缺乏的葉菜類，全國也有1萬噸的存量，滾動式倉儲目前存放5280萬公噸的蔬菜，夠戰時使用。

根據糧食管理法中，「國內稻米安全存量標準」規定，「為維護國家糧食安全，穩定糧食供應，主管機關應於國內適當場所儲備不低於3個月稻米消費量之安全存量。」，並於第二項規定「前項稻米月消費量，係依前一年國內稻米總消費量除以12個月計算之。」目前存量已超過法定數倍；但法規僅規範稻米。

財團法人台北糧食協進會執行長劉志偉表示，糧食的概念，不僅只有稻米，包括黃小玉(黃豆、玉米、小麥)都蓋括視為「存糧」，甚至包括肉製品、各式各樣蛋白質產品都是；要檢視的是未來庫存如何，應該做到幾個月的充分庫純，且必須有效的推陳出新。

他表示，戰備存糧的概念，不必侷限甚麼東西都要在台灣種植，如同當初蘇聯解體後，很多國家資本農企業都進了烏克蘭購買農場，所有農地平時都做最經濟的使用，假設戰爭的時候，沒有辦法則立刻改種稻米與甘藷；肉類製品也是，冷凍冷藏的都要做，必須整體思考，不能僅局限於農產品，連罐頭食品、加工產品都應該納入考慮，新冠肺炎疫情發生，民眾家中囤的都是罐頭泡麵，沒有人會屯小麥稻米，甚至連維他命C片都要納入考量，依照整個國家的戰略角度思考，種類品項多元。

胡忠一表示，農糧署3年前，研發「國產農糧原料常備食品」，以國產蔬菜、水果、雜糧為主要原料，開發出包含主食、副食、湯品、甜品、飲料、休閒零食6大型態食品，常溫耐保存且即開即食，已研發47款，目前在雙北縣市的7-11專櫃販售，國人平日就要有戰備存糧的觀念，可在家中隨時準備3日存糧，以備不時之需。

農糧署長胡忠一。記者彭宣雅／攝影
農糧署長胡忠一。記者彭宣雅／攝影

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