最後階段！獵風者衛星進入全功能測試 明年3月10日升空

國家太空中心自主研發「獵風者TRITON」衛星，今年6月完成最後一塊組裝拼圖後，即開始多項待環境與功能測試，待完成全功能檢測最後階段，並通過運送前審查，最快明年1月啟程前往法屬圭亞那太空中心，並預計於台灣時間3月10日，搭乘亞利安太空公司的織女星C型（VEGA C）火箭發射升空，未來將應用於颱風路徑、強降雨與空汙預測，也可進行海氣交互作用等研究。

行政院長蘇貞昌今天率團隊視導國家太空中心。他致詞時表示，台灣有自製火箭、衛星的能量，半導體資通訊精密機械也有頂尖力量，台灣應該要後來居上，因此核定太空計畫第三期，通過太空相關法案並設立太空中心，能和台灣頂級力量在太空產業一起盡力，讓台灣在太空領域也能有一席之地。

獵風者衛星是我國第一枚自製氣象衛星，2014年啟動研發製造，預計2023年發射升空。國家太空中心主任吳宗信表示，獵風者衛星酬載台灣自製全球衛星導航系統反射接收儀（GNSS-R），將用於海面觀測，搜集海面反射的全球導航衛星訊號，反演海面粗糙度（海浪）、海面風速等資訊。

吳宗信也提到，獵風者衛星將驗證10項關鍵元件與技術，建立自製元件與技術的飛行履歷，推動自製元件技轉產業界，爭取進入國際太空原件供應鏈。就整體而言，全台共有超過20家台灣廠商及學研界參與，台灣自製比例占比達82%。

吳宗信也列舉獵風者衛星關鍵元件，包含衛星電腦、電力控制單元、光纖陀螺儀、GPS導航接收機、推進實驗模組；關鍵技術則包含微步進太陽能板驅動器、最大電力追蹤控制器、無陀螺型姿態判定系統、星象陀螺整合型姿態判定系統、資料轉傳技術等。

吳宗信表示，GNSS-R資料處理系統將由太空中心、中央大學、成功大學與中央氣象局合作開發，氣象局則負責提供資料服務使用者。至於資料應用技術，則由國內學界進行個案分析與應用技術開發，另將與美國國家海洋暨大氣總署合作資料處理與應用技術，增加應用的深度及廣度。