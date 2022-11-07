藍委催文物毀損錄影檔 故宮：會提供

到底有沒有文物損毀的完整錄影檔？針對故宮文物損壞事件，故宮院長吳密察7日向前往考察的立委們表示，將改善存放方式、工作流程等，以強化文物保存。立委則不滿表示，重點在檢討文物損壞的原因，更連環逼問是否有一鏡到底的錄影檔。故宮政風處主任在吳密察的授意下，才承諾提供。

故宮近期爆出損毀事件，其中典藏的三件歷史文物「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」在盤點過程中發現破損。「清乾隆青花花卉盤」則是人員在作業過程中疏忽導致摔裂。多名立委鄭正鈐、王婉諭，林奕華與吳怡玎等人，7日前往故宮視察文物保存，檢視相關改革措施。

故宮要強化保存措施

針對文物破損事件，吳密察提出4項庫房因應措施；第一、明年將逐步改善為「一物一盒」，加上「改木箱為鐵櫃」，並增設防震設計。第二、明年起將導入QR code或RFID等稽查追蹤裝備強化庫房與藏品的智慧化管理，並將原本的紙本資料數位化。

第三、故宮進行文物整理時，若遇到脆弱狀況的文物，將會同登錄於保存處，並通報修復人員，進行詳細檢視，以加強預防措施。

第四、已重新檢視文物整理作業程序，確認工作分配，盼能重新安排庫房流程作業，使文物整理動線更加順暢，區域分工更明確。

錄影檔到底在哪？

時代力量立委王婉諭表示，故宮至今仍無法證明是文物本身開箱就破損還是人為疏失而損毀，仍存在許多疑點。她建議，作業流程應有更精細的分工，包括誰能提盒、取文物等，並且要全程錄影，未來才能避免相似的狀況。

其他立委也追問文物破損沒有完整的錄影檔，是否有「狸貓換太子」的狀況？吳密察回應說，監視錄影機隨時開著，不會有沒有錄到的狀況。立委就表示，這樣就要提供完整的一鏡到底畫面。吳密察才回應，要問一下政風，能否在去識別化的狀況下提供錄影檔。

隨後，政風處就指出，在調閱資料後，開箱文物都有完整的錄影過程。立委激烈連環逼問，「有錄到」、「打開時到底是不是破的」、「不提供相關錄影，是否有損毀證物嫌疑」。政風處人員有些發抖表示，部分作品有完整錄影，但認為有些文物只須截錄多張關鍵的影片畫面，就沒有保存整個影片，並承諾會公開「手頭現有的影片」。

故宮主動退回文物

近期故宮以「存放空間不足」主動退回寄存在故宮內的文物「蘭千山館」，引發爭議。立委陳以信表示，故宮有將近70萬件文物，蘭千山館文物僅349件，卻以空間不足為由退回，痛批「根本是藉口」，應說明清楚是否有其他考量，而不是放任專業降格。

林奕華也表示，故宮這段時間有很多政治操作，把過去很多自然破損的狀況牽扯進來，模糊了人為損害的焦點，質問「（故宮）到底有沒有要釐清問題」，還是只是想用「烏賊戰」的方式，推卸損壞文物的責任。

對此，吳密察回應，目前故宮的作業空間相當擁擠，其實是不夠安全的作業空間，所以需要及時改善，未來加上一物一盒、改箱為櫃的措施，典藏空間確實是不夠的。

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