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吸毒少女變大嬸？ 國衛院證實「吸安老得快」

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
林彥鋒也表示，研究發現白血球端粒縮短長度和最大使用量無相關性，因此也可以推論出就算「使用一點點」，但還是會在體內累積，對身體造成一定的危害。記者楊雅棠／攝影
林彥鋒也表示，研究發現白血球端粒縮短長度和最大使用量無相關性，因此也可以推論出就算「使用一點點」，但還是會在體內累積，對身體造成一定的危害。記者楊雅棠／攝影

吸毒老得快！吸毒加速老化是廣為人知的事實，「吸毒少女變大嬸」、「26歲老得像50歲」等新聞時有所聞。國衛院則進一步探究使用甲基安非他命者的相關生理數值，發現受試者的白血球染色體端粒的長度顯著較短，加快生理性衰老的速度。此研究也在去年10月登上國際期刊《Translational Psychiatry》。

甲基安非他命是安非他命的一種衍生物，一般市面上查獲的安非他命多屬於此。國衛院神經及精神醫學研究中心研究員林彥鋒表示，甲基安非他命（Methamphetamine）是台灣目前被使用最多的非法成癮物質，對身心健康有長期的負面影響。

國衛院神經及精神醫學研究中心和北市聯醫松德院區合作，收集比較超過300位25歲至34歲甲基安非他命使用者與一般受試者相關生理數值，以白血球染色體端粒長度作為生理性衰老的生物標誌進行比較。

林彥鋒表示，染色體端粒是在染色體尾端固定的重複鹼基片段，其長度會隨著每次細胞分裂而縮短；當端粒達到臨界最小長度時，細胞即衰老凋亡。因此根據此特性，縮短的白血球端粒長度被廣泛應用為生物衰老的標誌，也被研究證實與許多老化疾病有關。

團隊經研究發現，甲基安非他命使用者有顯著較短的端粒長度；且使用安非他命歷史越長，平均端粒長度越短。進一步利用基因資訊與統計方法排除干擾因子影響後，再次分析初次使用年齡、總使用時間、最高使用劑量與端粒長度的關係，發現甲基安非他命的使用時間和白血球端粒縮短具有相關性，並利用孟德爾隨機化分析發現當中存在因果關係，也就是甲基安非它命時間越長，造成老化的效應越強。

林彥鋒也表示，研究發現白血球端粒縮短長度和最大使用量無相關性，因此也可以推論出就算「使用一點點」，但還是會在體內累積，對身體造成一定的危害。

國衛院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅則表示，雖然僅發現使用時間和端粒縮短長度有線性關係，無法得知使用的時間到哪個程度會出現閾値，可能造成無法恢復的後遺症。但只要「碰了毒品就有可能累積」；反言之，只要停用，也有可能停住老化的效應，因此需要趁早介入醫療行為和家庭社會的支持。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

國衛院發現甲基安非他命使用者的白血球染色體端粒的長度顯著較短，加快生理性衰老的速度。左起為北市聯醫主任黃名琪、國衛院神醫中心助研究員級主治醫師林彥鋒、主任陳為堅。記者楊雅棠／攝影
國衛院發現甲基安非他命使用者的白血球染色體端粒的長度顯著較短，加快生理性衰老的速度。左起為北市聯醫主任黃名琪、國衛院神醫中心助研究員級主治醫師林彥鋒、主任陳為堅。記者楊雅棠／攝影

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