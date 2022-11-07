吸毒少女變大嬸？ 國衛院證實「吸安老得快」

吸毒老得快！吸毒加速老化是廣為人知的事實，「吸毒少女變大嬸」、「26歲老得像50歲」等新聞時有所聞。國衛院則進一步探究使用甲基安非他命者的相關生理數值，發現受試者的白血球染色體端粒的長度顯著較短，加快生理性衰老的速度。此研究也在去年10月登上國際期刊《Translational Psychiatry》。

甲基安非他命是安非他命的一種衍生物，一般市面上查獲的安非他命多屬於此。國衛院神經及精神醫學研究中心研究員林彥鋒表示，甲基安非他命（Methamphetamine）是台灣目前被使用最多的非法成癮物質，對身心健康有長期的負面影響。

國衛院神經及精神醫學研究中心和北市聯醫松德院區合作，收集比較超過300位25歲至34歲甲基安非他命使用者與一般受試者相關生理數值，以白血球染色體端粒長度作為生理性衰老的生物標誌進行比較。

林彥鋒表示，染色體端粒是在染色體尾端固定的重複鹼基片段，其長度會隨著每次細胞分裂而縮短；當端粒達到臨界最小長度時，細胞即衰老凋亡。因此根據此特性，縮短的白血球端粒長度被廣泛應用為生物衰老的標誌，也被研究證實與許多老化疾病有關。

團隊經研究發現，甲基安非他命使用者有顯著較短的端粒長度；且使用安非他命歷史越長，平均端粒長度越短。進一步利用基因資訊與統計方法排除干擾因子影響後，再次分析初次使用年齡、總使用時間、最高使用劑量與端粒長度的關係，發現甲基安非他命的使用時間和白血球端粒縮短具有相關性，並利用孟德爾隨機化分析發現當中存在因果關係，也就是甲基安非它命時間越長，造成老化的效應越強。

林彥鋒也表示，研究發現白血球端粒縮短長度和最大使用量無相關性，因此也可以推論出就算「使用一點點」，但還是會在體內累積，對身體造成一定的危害。

國衛院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅則表示，雖然僅發現使用時間和端粒縮短長度有線性關係，無法得知使用的時間到哪個程度會出現閾値，可能造成無法恢復的後遺症。但只要「碰了毒品就有可能累積」；反言之，只要停用，也有可能停住老化的效應，因此需要趁早介入醫療行為和家庭社會的支持。

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