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各地大舉開發供電恐有限 嘉義科學園區環評今初審未過

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
「南部科學園區嘉義園區」基地位於太保市，面積88公頃，未來擬引進精準健康、智慧載具、智慧農業及其他新興科技。圖／取自環說書
「南部科學園區嘉義園區」基地位於太保市，面積88公頃，未來擬引進精準健康、智慧載具、智慧農業及其他新興科技。圖／取自環說書

國科會規畫開發「南部科學園區嘉義園區」，今天環評初審，環評委員對空汙、放流水、廢棄物等多項議題都有疑義，且目前不少地方都在開發科學及產業園區，國家電力供給卻有限，應想辦法開源節流或自籌電力，甚至考量開發必要性，要求決議再審。

南台灣目前有多個園區，營運中的包括台南、高雄園區，規畫或興建中的還有台南園區三期擴建、高雄第二園區、屏東園區，還有此次的嘉義園區。

國科會南部科學園區管理局表示，嘉義園區基地位於太保市，面積88公頃，未來擬引進精準健康、智慧載具、智慧農業及其他新興科技，盼引進4900至5700名就業人數。針對近年園區大舉擴張，引發外界關切用電問題，南科管理局表示，嘉義園區規畫總用電量為6.7萬kW，用電需求經台電同意供給，用電契約容量800kW以上廠商要有20%再生能源裝置容量。

嘉義縣經發處表示，縣長翁章梁希望嘉義轉型為農工大縣，「農」還是擺在最前面，環境保育、生態要與產業並行，嘉義園區主要產業為智慧農業、精準健康等產業，屬於低汙染、低耗能、低耗水量，符合未來嘉義縣發展，對於開發極力支持。

環評委員朱信說，各縣市開發園區都應自行設立廢棄物處理設施，否則也要有連通支援系統，但目前嘉義園區僅稱初期廢棄物比較少，會送到地方機關或民間處理，這種規畫不妥當。

環評委員程淑芬說，雖然台電同意供電，但現在國內電力供給有限，很多縣市也在開發相關園區，應自行開源節流、自籌更高比率電力，先前審查中科時，開發單位稱電力不夠會自用發電機，但如此一來會產生更多空汙。

程淑芬也說，嘉義園區預定地附近很多精緻農業，放流水排放會造成地下水鹽化，影響溪流生態，放流水導電度、重金屬濃度要提出合理承諾值，且鄰近已很多產業園區，應盤點相關開發量能，考量此計畫是否真有需求性。

專家學者代表龍世俊說，開發案周圍PM2.5年平均值不符合空品標準，應盡量降低空汙，目前僅承諾五分之一以上施工機具、五分之四以上運輸車輛取得自主管理標章，但既然開發單位是政府，就應負起帶頭作用，考慮百分百都取得自主管理標章，鼓勵南部廠商效法。

此案在空汙、用電、放流水、廢棄物等各議題仍有疑義，環評委員一致決議補正再審，要求強化空汙及溫室氣體排放量增量的抵換計畫、評估降低開發對水質影響、設置事業廢棄物處理或資源化設施等，此外若無法取得所需電力或無法達成再生能源目標，必須評估自行籌措電力的健康風險等相關影響。

環評

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