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兩成人力缺口釀旅遊「三缺」 王國材：目標年底前補足

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影

國境解封，國旅人力卻補不回來，交通部長王國材說，目前仍有兩成缺口，包括導遊、遊覽車司機、以及房務人員等人力「三缺」；王國材說，目標為年底前把人找回來。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案交通部民用航空局單位預算。

立委洪孟楷說，國境雖解封，但仍有很多不確定性，包括目前缺導遊、缺遊覽車司機，也缺飯店房務，問交通部，這三缺有沒有計畫協助產業界找人。

王國材說，不管遊覽車司機或導遊人員等，都在協助媒合中；他表示，有些暫時轉出的人員，可能年底陸續歸隊，也有部分業者覺得新工作合適，也會選擇新職業；目前遊覽車司機和導遊都有2成缺口，短期找不回來，而這兩成離職人力都轉到外送或短期兼差。

王國材表示，現階段旅遊業者缺工是短期現象，年底前應可以獲得解決。

王國材

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