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福壽山農場新建國民賓館今接錶送電 預計農曆年前開幕
福壽山農場新建國民賓館今天接錶送電，籌建多年的國民賓館預計農曆年前開幕，迎接農曆年旅遊人潮住宿需求。
目前正值高山賞楓品果季節，許多民眾到福壽山農場賞楓時，發現在福壽山農場蘋果王附近的新建國民賓館工程圍籬已經拆除，今天上午由台電台中處長黃明舜和農場長陳相寶共同見證接錶時刻，代表籌建多年的國民賓館離正式開幕又向前跨進一大步。
福壽山農場副場長王仁助表示，國民賓館計有62間房，目前主結構雖已完成，但由於農場冬季氣候較冷，在新建賓館時增加一些貼心的小設計，如暖氣、浴室暖風機、熱泵、免治馬桶及無障礙電梯等，這些都需電力支持，農場感謝台電公司的團隊，在黃明舜處長的帶領下用最快的速度辦理，農場今天在接錶及送電後，將積極努力進行各項軟、硬體調校，期待在農曆年前開幕，正式對外營運。
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