福壽山農場新建國民賓館今接錶送電 預計農曆年前開幕

福壽山農場新建國民賓館今天接錶送電，籌建多年的國民賓館預計農曆年前開幕，迎接農曆年旅遊人潮住宿需求。

目前正值高山賞楓品果季節，許多民眾到福壽山農場賞楓時，發現在福壽山農場蘋果王附近的新建國民賓館工程圍籬已經拆除，今天上午由台電台中處長黃明舜和農場長陳相寶共同見證接錶時刻，代表籌建多年的國民賓館離正式開幕又向前跨進一大步。