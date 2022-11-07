民航局將提方案：轉機客繳機場服務費 擬不超過500元

國境解封，但目前我國機場未針對轉機旅客收取機場服務費，立委認為，過境旅客也會使用機場設施，要求桃園機場研議，針對轉機旅客收取機場服務費，預計方案3個月內出爐，收取費用不超過500元。桃園機場董事長林國顯表示，方案預計3個月內出爐。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案交通部民用航空局單位預算。

交通部民航局估計，因應國境解封，國際的旅行起飛，推估2025年入境旅客量將回到疫情前8成，約3900萬人，但我國機場，目前沒有針對轉機旅客徵收機場服務費，轉機客來台轉機，還是會使用到機場設施，甚至疫情期間，增加清消的成本。

桃園機場董事長林國顯表示，過境旅客會使用機場設施，甚至增加疫情期間的防疫成本，因此會積極研議對轉機客收取機場服務費，預計3個月內出爐，費用推估不超過500元。

立委劉世芳表示，「不是做攔路虎」，但是確實可以收點錢，過境旅客可以用到很多資源，過境旅客來轉機也有使用廁所，也有吃東西，可以考慮收些費用。

劉世芳說，以情趨緩，入境旅客量2021年幾乎下降到零，要透過民航和觀光努力，目前仍有很多不確定性，包括俄烏戰爭和疫情關係，且在中國大陸仍要清零狀態下，中國大陸來台觀光客也是零，也有不確定性，雖然這些仍有許多無法操之在我，但仍要努力。

林國顯說，今年機場運量仍不到疫情前1成，如果一切順利，2025年預估會回到疫情前8成，約有3900萬人，疫情前2019年旅客量約有4869萬人；未來轉機客成長比較樂觀，透過長榮、華航歐洲新航點布局，明年轉機客可恢復8成，他也說，轉機客會使用很多機場設施，包括候機室、廁所、無障礙輪椅服務等。

林國顯表示，國外包括韓國等國家，都有針對機場轉機客收取機場服務費，我國機場目前僅針對出境旅客收取500元機場服務費，轉機客入境後再出境，也同樣與出境旅客享受機場服務，因此會以500元為基礎考量，但應該不超過500元。