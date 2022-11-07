快訊

他看過9萬人腸鏡，發現這種腸道「最漂亮」！腸道健康、預防失智都靠這習慣

故宮公然說謊！ 陳學聖：「黃河蘭州浮橋圖」案早懲處了且原圖無損

德國羽賽／冤！裁判承認誤判為時已晚 周天成為選手發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國1滑坡亂交通 立委促王國材進行全台C級邊坡全面體檢

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影
交通部長王國材。記者彭宣雅／攝影

國道1號南下約10k+100處邊坡發生土石坍滑意外，今天凌晨3時30分搶通，但仍一度造成上班時間大塞車；由於這路段屬於C級邊坡穩定處，也設有偵測器卻兩度崩塌，引起立委不滿，要求交通部3個月內，針對全台道路、公路進行總體檢；交通部長王國材說，會針對全台C級邊坡進行全面體檢。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案交通部民用航空局單位預算。

立委洪孟楷質詢，國道汐止段，第一線不眠不休搶通下提早今天凌晨3時半通車，讓民眾免受通勤塞車之苦，但還要花半年復建，「現在通車是否安全？」，他說，邊坡復建工地管理會不會影響匝道安全？因此要求交通部3個月內，要針對全台國道和公路總體檢，以確保行車安全。

立委趙正宇也不解，明明是C級邊坡，為何會滑脫，要求交通部應該要積極處理。

王國材說，汐止南向匝道出口將在11月13日全面通車，這位置的邊坡已經打了兩排H型鋼穩定邊坡，不會有第三度滑落的事情發生；他表示，有半年的復原期，要再花半年把滑落邊坡進行長久邊坡處理，但路要先通，這半年長久邊坡加固工程，會派人員隨時監看，並進行復建。

王國材表示，根據統計，現在國道C級邊坡有將近600處，將針對C級邊坡特別處理、進行全面體檢，時程待各單位評估。

國道

延伸閱讀

國1汐止南下土石坍滑搶通 王國材：半年內檢討偵測廣度

中山高南下主線即將搶通 蘇貞昌讚蔡適應協調減少衝擊

蘇貞昌要求再早幾小時！中山高汐止主線原訂明早6點搶通 提前到5點通車

遭綠批「市政包裝選務」 盧秀燕：王國材來也親自接待

相關新聞

全線開放通車 國1汐止交流道邊坡滑落凌晨3時30分搶通

連日豪雨釀災，國道1號南下約10k+100處邊坡發生土石坍滑意外，造成國1汐止南下出口路面受損、門架傾斜，高公局緊急封閉...

國1滑坡亂交通 立委促王國材進行全台C級邊坡全面體檢

國道1號南下約10k+100處邊坡發生土石坍滑意外，今天凌晨3時30分搶通，但仍一度造成上班時間大塞車；由於這路段屬於C...

想哭！十大臉書懷舊遊戲還記得嗎？「開心農場、開心水族箱」半夜偷菜餵魚簡單的快樂

還記得半夜去朋友家偷菜、去鄰居的水族箱餵魚，或是跟好友單挑俄羅斯方塊嗎？相信大家都有經歷過臉書小遊戲爆紅的時期吧！

文化其實比你想的還有趣！全台10大縣市文化局社群力大公開

世界各地都有屬於自己的文化，不過你知道「文化」包含哪些內容嗎？早在古羅馬哲學家西賽羅（Marcus Tullius Cicero）就曾使用拉丁文定義為「靈魂的培養」，從以前到現今科技網路發達的世代，人們只要聚集在一起思考

國5雪隧北上路段國道客運車拋錨 目前仍回堵5公里

國5雪山隧道北上路段今天清晨發生國道客運車拋錨，所有乘客下車步行走出隧道，客運公司改派接駁車載人北上，有很多用路人塞在路...

立冬補冬做不好反惡化 中醫師：疫後千萬別亂補

今天是24節氣中的立冬，也是冬天的開始。在台灣有「立冬補冬」的習俗，許多人迫不急待今晚就要去大啖麻油雞、薑母鴨。但台灣中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。