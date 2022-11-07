國1滑坡亂交通 立委促王國材進行全台C級邊坡全面體檢

國道1號南下約10k+100處邊坡發生土石坍滑意外，今天凌晨3時30分搶通，但仍一度造成上班時間大塞車；由於這路段屬於C級邊坡穩定處，也設有偵測器卻兩度崩塌，引起立委不滿，要求交通部3個月內，針對全台道路、公路進行總體檢；交通部長王國材說，會針對全台C級邊坡進行全面體檢。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案交通部民用航空局單位預算。

立委洪孟楷質詢，國道汐止段，第一線不眠不休搶通下提早今天凌晨3時半通車，讓民眾免受通勤塞車之苦，但還要花半年復建，「現在通車是否安全？」，他說，邊坡復建工地管理會不會影響匝道安全？因此要求交通部3個月內，要針對全台國道和公路總體檢，以確保行車安全。

立委趙正宇也不解，明明是C級邊坡，為何會滑脫，要求交通部應該要積極處理。

王國材說，汐止南向匝道出口將在11月13日全面通車，這位置的邊坡已經打了兩排H型鋼穩定邊坡，不會有第三度滑落的事情發生；他表示，有半年的復原期，要再花半年把滑落邊坡進行長久邊坡處理，但路要先通，這半年長久邊坡加固工程，會派人員隨時監看，並進行復建。

王國材表示，根據統計，現在國道C級邊坡有將近600處，將針對C級邊坡特別處理、進行全面體檢，時程待各單位評估。