文化其實比你想的還有趣！全台10大縣市文化局社群力大公開

想到文化你會想到什麼呢？

世界各地都有屬於自己的文化，不過你知道「文化」包含哪些內容嗎？早在古羅馬哲學家西賽羅（Marcus Tullius Cicero）就曾使用拉丁文定義為「靈魂的培養」，從以前到現今科技網路發達的世代，人們只要聚集在一起思考，產生出來的行為和價值觀都能變成獨特的文化，舉凡文字、語言、建築、飲食、技術、習俗及藝術等等，都能被稱作「文化」。

隨著文化脈絡發展，全台各縣市政府也設立文化局，為當地傳承發揚藝術文化而努力，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看全台10大人氣文化局，想認識更多縣市文化的你絕對要跟著小編繼續看下去！

image source:翻攝YouTube／新北市文化局

No.1 雲林縣文化觀光處

雲林縣文化觀光處近日除了舉辦雲林縣文化藝術獎頒獎典禮、雲林社造嘉年華等活動，今（2022）年也推出「雲嘉嘉營藝術連線」，指出當代藝術並非是大都市才有的權利，雲林縣也有最接地氣的當代藝術策展，以「12％的天空-雲林展場」為主題，透過視覺與聽覺的藝術饗宴，貼近雲林、嘉南地區的天空與土地。



雲林縣文化觀光處也經營YouTube平台「慢遊雲林」，不僅拍攝影片介紹雲林在地文化，觀眾也紛紛讚歎「雲林在歷史上經歷、累積起來的『軟文化』也蠻豐富的，歡迎大家有空來雲林走走」、「影片拍的很有質感」。

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image source:翻攝FB／雲林縣政府文化觀光處

No.2 新北市文化局

新北市文化局近年自製影音節目「旅讀周曆」，不僅探索新北市「藍天海岸」的古蹟文化、「都會探索」府中美學、「綠色山林」的茶山文化、「紅色陶寶」的三鶯文化及「黃金山城」的礦業文化，另外藉由新北5條美學廊帶，帶領閱聽者從不同角度體驗新北文化的藝術氣息與獨特之美，YouTube頻道累積總觀看次數更是突破169萬人次。



其中申芷熙老師邀請YouTuber法國Anna帶著女兒Emma一起暢玩新北市立圖書館，在新店青少年圖書館不只擁有親子閱覽室可以閱讀外文翻譯書籍，還有創新學習中心、電競館能體驗空拍機、遊戲，新店分館還有藝廊風閱讀室讓你邊看書邊拍美照，更是顛覆Anna對於圖書館既有印象。

image source:翻攝YouTube／新北市文化局

freestyle認識街頭文化

另外在新北市文化局旅讀周曆「新北街頭文化節」，由《原子少年》出道的水豐和立杰擔任主持人，用freestyle帶領觀眾認識街頭文化，從饒舌、塗鴉、街舞、滑板到街頭藝人表演，更是讓兩位主持人看得目不轉睛，藍妹老師也驚喜現身指導大家在街頭文化中如何做自己，教導年輕人盡情做自己喜愛的事情。

網友對於旅讀周曆影片也留下深刻印象，「透過立杰和水豐的介紹更了解新北的街頭文化」、「能重視新一代的人才還有文化，給新北市政府一個讚！」、「街頭文化真的很酷，明年有辦的話，也會吸引我去玩」。

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image source:翻攝YouTube／新北市文化局

No.3 臺北市政府文化局

在2017年曾以臺北世大運主題曲《擁抱世界擁抱你》創下破百萬觀看紀錄的臺北市政府文化局YouTube頻道，近年除了發布文學獎線上影音計畫、白晝之夜相關畫面，也推出「名人故居故事」系列影片，讓更多人透過影像了解士林官邸、孫立人將軍官邸（原台灣軍司令官官邸）等地。

其中「名人故居故事」介紹愛國東路3號從日治時期臺北刑務所附屬高階官舍改造成藝文場域，修復建築師徐裕健也透露，「建築師是配角，我們創意的用意是很細緻的，要凸顯它原來文化資產的特色價值在哪裡」，引發網友產生強烈共鳴。

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No.4 高雄市政府文化局

台灣港都「高雄」也是人文薈萃之地，高雄市政府文化局在YouTube頻道建立高雄文藝獎、你所不知道的南島當代藝術、漫談高雄、駁二共學講堂等影片清單，讓每個人都能更加認識高雄獨有的音樂、藝術與文化，在臉書粉絲專頁也可見高雄市文化局時常分享藝文表演與展覽、講座。

高雄文藝獎得主、《火神的眼淚》製作人李志薔也分享高雄是一個很豐富的地方，因為有山、有海、有河、有港，非常適合拍電影，「高雄是我的故鄉，我很喜歡這個地方，如果只要有機會、條件合適，很多片子我都會回來高雄拍」。

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No.5 嘉義縣文化觀光局

嘉義縣文化觀光局對於文化傳承也是不遺餘力！因為嘉義位處北緯23.5度線上，不僅在水上機場附近設有北回歸線標誌，嘉義縣文化觀光局也特別拍攝「N23.5度心動嘉義」、「認識嘉義縣」等結合文化與觀光宣傳的影片，深度探索嘉義在地特色，讓新舊文化碰撞出火花。

例如「Let's阿里」就節合嘉義阿里山小火車、神木、茶葉等特色，融合歌詞、音樂和舞蹈製作成嘉義台18觀光宣傳MV，累積至今也突破15萬人次觀看，讓網友驚呼「好像還不錯？！」、「點進來準備要吐槽了，結果...意外地還不賴？幕後團隊辛苦了」。

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No.6 新竹縣政府文化局

新竹以客家文化蔚為出名，為此新竹縣政府文化局特別製作「客家盛雁影集」、「文科客家諺語教室」，透過影片不只能認識新竹縣義民廟、袌忠亭等傳統民俗文化，還能跟著主持人一起認識簡單的客家單字與諺語。

新竹縣縣定古蹟「姜阿新洋樓」也是台劇《茶金》的拍攝之地，新竹縣政府文化局特收錄於YouTube頻道中，透過採訪茶商姜阿新的後代，讓許多人對於歷史傳承動容，「北埔姜阿新洋樓太美了，裡面的在地客家故事也讓人回味」、「現場看影片也哭了，強烈建議一遊」。

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No.7 基隆市文化局

基隆市文化局積極推廣當地文化，該局也在YouTube頻道以中文、英文和西班牙文等多國語言介紹「小島大歷史——再現聖薩爾瓦多城」，以拍攝紀錄片的視角，讓觀眾能夠藉由影片認識「雞籠」文化，以及在這塊土地上的發展脈絡。

在現代彩色屋、廟口夜市等建築與飲食文化交織下，影片也挖掘出西班牙人在和平島建造聖薩爾瓦多城的歷史，觀眾也紛紛大讚，「很棒的主題，希望繼續拍下去」、「會反覆多讀幾遍，期望有機會早日和我西班牙人先生能過去和平島參觀，感受一下歷史」。

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No.8 桃園市政府文化局

桃園市因為閩、客、外省及原住民族等族群融合，產生多元特色文化，桃園市政府文化局為此也時常在臉書粉絲專頁分享在地民俗技藝，像是首座專屬閩南及傳統民俗的八塊厝民俗藝術村就坐落在桃園，讓民眾可以從繪本與互動裝置學習閩南語，甚至重現傳統藝閣，還能登上藝閣車大玩COSPLAY，跳脫傳統框架與現代結合。



網友對於桃園市文化局致力於傳承文化也表示「桃園就是桃花源」、「可以認識多元文化很棒」、「八塊厝民俗藝術村感覺是舊軍營」。

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No.9 屏東縣政府文化處

位處台灣最南端的屏東縣也孕育許多文化！屏東縣政府文化處舉辦多樣藝文活動，像是舉辦「He's Still Young電影放映會」，透過拍攝詩人吳晟個人紀錄片，邀請民眾共度南國美好夜晚，同時也會透過親子劇方式，讓大小朋友都能夠在活動中學習環境保育、歷史文化等重要性。

網友對於屏東縣政府文化處舉辦的藝文活動也分享，「一樓固定有舉辦文藝展覽，陶冶身心，怡情養性的好地方」、「文化處常常舉辦活動」、「很適合遛小孩、參加藝文活動」。



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No.10 嘉義市政府文化局

嘉義市隨著時代發展，近年也發展出「新嘉義十景」，舉例來說嘉義市第四景為「俊才星佈／青世代磁吸」，邀請年輕世代勇敢在嘉義探索參與，第八景「古城新路／舊城創新生」，雖然未來的潮流已被決定，但是「舊文化」也可以成為新的元素，讓創意為舊建築添加新時代的行動代號，活化整個嘉義市。

網友對於嘉義市政府文化局推動文化活動表示「嘉義真的有很完整的規劃」、「感受得到嘉義市越來越好了」、「很期待文化局的活動」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月02日至2022年11月01日，共1年。

系統針對Facebook、Instagram、YouTube等社群平台，討論『縣市文化局』延伸討論進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統