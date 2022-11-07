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國1汐止南下土石坍滑搶通 王國材：半年內檢討偵測廣度

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部長王國材今天表示，半年內針對汐止部分把邊坡偵測器偵測範圍加廣。。記者彭宣雅／攝影
交通部長王國材今天表示，半年內針對汐止部分把邊坡偵測器偵測範圍加廣。。記者彭宣雅／攝影

連日豪雨釀災，國道1號南下約10k+100處邊坡發生土石坍滑意外，造成國1汐止南下出口路面受損、門架傾斜，高公局今日凌晨完成主線外車道搶通，並於3時30分起南下二車道全線開放通車；交通部長王國材今天表示，半年內針對汐止部分把邊坡偵測器偵測範圍加廣。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案交通部民用航空局單位預算。

王國材說，今日汐止南下開放通車，早上原定五點南下主線開放，但實際上凌晨三點半就已經開始，一開始有點塞，但後來請交管組依照高速公路管理調整，目前狀況良好。

王國材表示，高公局在邊坡分級定檢，過去有一定的制度，在597處中有269處設有偵測設施，但需要檢討偵測的廣度；過去會在邊坡滑動下緣設置偵測器，現在發覺整個集水區含量，讓泥土不是這麼穩定，因此，現在正在檢討，如何把原來的偵測範圍廣度增加，這是目前努力的方向。

至於是否有時間表？王國材說，先針對汐止部分有半年復健期，269處設置地點做檢討，看是不是範圍更廣處要再設偵測器，目前檢討中。

王國材 汐止

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